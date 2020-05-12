Квартальные продажи Logitech выросли на фоне спроса средств удаленной работы

12 мая 2020 г., 16:35

Компания Logitech International сообщила о росте квартальных продаж на 13,6%, поскольку растет спрос на ее продукты, которые используются для работы из дома в период пандемии.



В четвертом финансовом квартале выручка производителя выросла до 709,2 млн долл, тогда как в прошлом году за тот же период была на уровне 624,3 млн долл.



«Видеоконференцсвязь, удаленная работа и потоковая передача контента, а также игры - это долгосрочные тенденции, стимулирующие развитие нашего бизнеса», - отметил в своем заявлении генеральный директор Logitech Брэкен Даррелл. «Пандемия не изменила их, а лишь усилила», подытожил он.



Продажи веб-камер для ПК подскочили на 32%, причем особенно сильный рост наблюдался в Северной и Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.



Люди, вынужденные оставаться дома, проводят больше времени за компьютерными играми - продажи клавиатур, мышей и гарнитур для игр выросли на 8%.



Операционная прибыль Logitech без учета GAAP выросла на 23,3% до 79 млн долл.



За весь финансовый год прибыль составила 387 млн долл. при цели в 375 млн.

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