 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 19 (1215)

04.05 - 11.05

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Квартальные продажи Logitech выросли на фоне спроса средств удаленной работы

12 мая 2020 г., 16:35

Компания Logitech International сообщила о росте квартальных продаж на 13,6%, поскольку растет спрос на ее продукты, которые используются для работы из дома в период пандемии.

В четвертом финансовом квартале выручка производителя выросла до 709,2 млн долл, тогда как в прошлом году за тот же период была на уровне 624,3 млн долл.

«Видеоконференцсвязь, удаленная работа и потоковая передача контента, а также игры - это долгосрочные тенденции, стимулирующие развитие нашего бизнеса», - отметил в своем заявлении генеральный директор Logitech Брэкен Даррелл. «Пандемия не изменила их, а лишь усилила», подытожил он.

Продажи веб-камер для ПК подскочили на 32%, причем особенно сильный рост наблюдался в Северной и Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Люди, вынужденные оставаться дома, проводят больше времени за компьютерными играми - продажи клавиатур, мышей и гарнитур для игр выросли на 8%.

Операционная прибыль Logitech без учета GAAP выросла на 23,3% до 79 млн долл.

За весь финансовый год прибыль составила 387 млн долл. при цели в 375 млн.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  