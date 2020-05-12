Смартфон POCO F2 Pro на платформе Snapdragon 865 обойдется в 16999 грн

12 мая 2020 г., 17:05

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Компания «АЛЛО» представила в Украине смартфон POCO F2 Pro на базе платформы Snapdragon 865 с поддержкой 5G. Сообщается, что благодаря использованию ядер Kryo 585 и графического процессора Adreno 650 новинка предлагает на 25% лучшую производительность по сравнению с процессором прошлого поколения. Смартфон оснащен оперативной памятью LPDDR5 и накопителем UFS 3.1.

В новинке реализована технология охлаждения LiquidCool 2.0, что дает возможность поддерживать пиковую производительность даже при больших нагрузках. POCO F2 Pro оптимизирован для геймеров, имея сертификат TÜV Rheinland High Gaming Performance. Среди особенностей смартфона отмечается наличие реалистичной тактильной виброотдачи благодаря использованию линейного вибромотора.

Смартфон POCO F2 Pro оснащен 6.67-дюймовым полноэкранным дисплеем на базе технологии AMOLED. А тройной датчик окружающего света с охватом 360 ° позволяет точно определять внешнее освещение и плавно регулировать яркость. Для дисплея заявлена контрастность 5000000: 1 и максимальная яркость 800 нит. Он сертифицирован по TÜV Rheinland Full Care Display и HDR10+, а также поддерживает DC Dimming и режим Sunlight Display 2.0.

Корпус POCO F2 Pro с обеих сторон покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Имеется оптический сканер отпечатков. Новинка доступна в цветовых дизайнах: серый, фиолетовый, синий и белый, причем фиолетовый и серый варианты имеют матовое антибликовое покрытие.

Встроенная основная квадро-камера с сенсором Sony IMX686, включает модули: основной с разрешением 64 Мп, 13 Мп ультраширокоугольный объектив с углом обзора 123°, 5 Мп макро-объектив и 2 Мп датчик глубины. Среди режимов камеры отметим поддержку видеосъемки ультравысокой четкости 8K (24 fps) и 4K (60 fps).

Фронтальная pop-up камера новинки на 20 Мп дополнена мультицветным датчиком уведомлений. Такое решение позволило минимизировать рамки экрана без ущерба для качества камеры. Селфи-камера также имеет возможность записи замедленного видео 120 fps.

Батарея емкостью 4700 мАч поддерживает быструю зарядку 30 Вт, которая способна за 30 минут зарядить устройство до 64%, а до 100% — за 63 минуты. POCO F2 Pro имеет зарядное устройство 33 Вт в комплекте.

С поддержкой Wi-Fi 6 POCO F2 Pro обеспечивает скорость подключения до 9.6 Гбит/с. Кроме того, устройство поддерживает технологию MultiLink, которая обеспечивает постоянное стабильное и быстрое подключение к сети, объединяя Wi-Fi 2.4 ГГц, Wi-Fi 5 ГГц и мобильную передачу данных.

Ожидается, что смартфон POCO F2 Pro появится в allo.ua, сети магазинов «АЛЛО», а также у других авторизованных партнеров POCO в Украине в начале июня по цене 16999 грн за вариант 6 ГБ + 128 ГБ, тогда как конфигурация 8 ГБ + 256 ГБ станет доступной позже по ориентировочной цене 18999 грн.

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