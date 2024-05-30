Viber отримав сертифікат відповідності безпековим вимогам SOC 2 Type II

30 мая 2024 г., 16:35

Rakuten Viber, що володіє однойменним та популярним в Україні месенджером, повідомляє про отримання безпекової сертифікації SOC 2 (System Organization Control) Type II. SOC – це фреймворк, створений для оцінки захищеності даних та управління ними. Сертифікація SOC 2 призначена для SaaS (Software as a Service) компаній. Різновид Type II, своєю чергою, тестує всі системи захисту впродовж певного часу (від трьох місяців до року). Критерії оцінювання включають безпеку, доступність, конфіденційність, цілісність обробки даних та їх приватність. SOC був розроблений Американським інститутом сертифікованих публічних бухгалтерів (AICPA). Саме AICPA задає етичні та аудиторські стандарти в США.

Крім відповідності стандарту SOC 2, Rakuten Viber вводить ряд удосконалень своєї інфраструктури: додаткові рівні резервування інформації та покращення моніторингу платформи. Нагадаємо, що у 2016 році Viber став одним з перших великих месенджерів, який впровадив наскрізне шифрування для всіх особистих та групових чатів і дзвінків за замовчуванням.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365