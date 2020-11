Квартальная выручка Lenovo выросла на 7% до рекордных 14,5 млрд. долл.

4 ноября 2020 г., 17:45

Компания Lenovo Group сообщает о рекордной выручке во II квартале, которая увеличилась на 7% в годовом сопоставлении и составила 14,5 млрд. долл. Рекордный доход до налогообложения составил 470 млн. долл., что на 52% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Тогда как чистая прибыль выросла на 53% в годовом исчислении до рекордных 310 млн. долл.

Подразделение Intelligent Devices Group (IDG) демонстрирует высокие показатели эффективности. Рекордная выручка группы PC and Smart Devices (PCSD) составила 11,5 млрд. долл., что на 8% больше аналогичного периода прошлого года. Группа сообщает о рекордном доходе до налогообложения в размере 723 млн. долл., показав рост на 18% год к году. При этом ожидается, что по итогам года общий рынок ПК вырастет за рамки текущих прогнозов и приблизится к 300 млн. устройств, что примерно на 25 млн. больше прошлогоднего объема.

Бизнес-подразделение IDG, Mobile Business Group (MBG), сообщает о квартальном увеличении выручки на 39%. Рост на рынках в Латинской и Северной Америке еще больше укрепился, тогда как в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе – ускорился.

Подразделение Data Center Group (DCG) продолжает демонстрировать рост и улучшать прибыльность. Выручка увеличилась на 11% в годовом сопоставлении и достигла 1,48 млрд. долл. Направление поставки облачных услуг (Cloud Service Provider) продолжило расти во всех регионах, увеличив доход на 34% год к году. Выручка направления Enterprise and SMB business практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Двузначный рост показали и сегменты программно-определяемой инфраструктуры (Software Defined Infrastructure, 22%), хранения данных (Storage, 15%), программного обеспечения (Software, 47%) и услуг (Services, 11%). Дополнительной сферой роста для направления стало недавно анонсированное партнерство Lenovo и SAP. Инфраструктура как услуга TruScale (TruScale Infrastructure-as-a-Service) от Lenovo в сочетании с корпоративным облачным решением от SAP (HANA Enterprise Cloud) позволяет клиентам безопасно хранить конфиденциальные данные в локальной среде заказчика, благодаря гибкой модели потребления с оплатой по мере использования.

Направление Intelligent Transformation продемонстрировало стремительное развитие во втором квартале, показав двузначный рост во всех сегментах. Результаты демонстрируют его значимость в качестве катализатора долгосрочного развития бизнес-группы. Сегмент интернета вещей (Smart Internet of Things) продемонстрировал уверенный рост более чем на 36% в годовом исчислении, в то время как сегменты «умной» инфраструктуры (Smart Infrastructure, 21%) и Smart Verticals (72%) показали значительный двузначный рост выручки. Сегмент разработки ПО и предоставления сервисных услуг (Software and Services) вырос на 39% год к году и достиг нового рекорда ー 1,2 млрд. долл., что составляет 8,5% общей выручки компании, даже при общем увеличении выручки всей бизнес-группы. Направления добавленных услуг и ПО (Attached Service and Software) и управляемых услуг и решений (Managed Service and Solutions) также продемонстрировали быстрый рост, а выручка сегмента электронной коммерции (E-commerce) выросла более чем на 40% в годовом исчислении.

