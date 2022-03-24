Критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому станом на 23 березня

24 марта 2022 г., 9:44

Як повідомляє Укртелеком, через пошкодження на оптичній мережі тимчасово відсутні телекомпослуги у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях.

Фахівці компанії роблять все можливе для швидкого відновлення послуг.



Після вчорашнього пошкодження мережі надання послуг відновлено у Фастові, Білій Церкві та Боярці (Київська обл).



Вчора зранку було відбито кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. Зловмисники намагались провести DDOS атаку на вебсайт компанії, та завдяки роботі адміністраторів, відповідальних за системи захисту, атака була відбита без втрати працездатності інформаційних систем.



Критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють. Телекомпослуги надаються в усіх областях крім Чернігівській та Луганській, триває пошук можливостей для відновлення телекомунікаційних послуг в цих областях.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист