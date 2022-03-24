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Створено сайт для надання адресної гуманітарної допомоги в Україні - help.gov.ua

24 марта 2022 г., 8:15
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Президент України Володимир Зеленський повідомив про створення сайту help.gov.ua, за допомогою якого кожен охочий може надати або отримати гуманітарну допомогу. Про це Глава держави розповів у зверненні.

За словами Президента, лише за два минулих тижні до України надійшло понад 100 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Ці вантажі швидко розподіляють через спеціальні хаби для регіонів. Але звернень щодо надання допомоги – ще більше.

«Тому, щоб максимально спростити процес, створений сайт help.gov.ua. На сайті можна дізнатися, як придбати, як відправити й кому адресувати гуманітарний вантаж. Це – для кожного, хто хоче долучитися. Для кожного, хто може допомогти. В Україні й у світі. Щоб допомога йшла постійно, 24/7», – повідомив Володимир Зеленський.

Портал гуманітарної допомоги створений для всіх, хто хоче підтримати Україну.
В зручному форматі на ньому можна дізнатись:
• як відправити і кому адресувати гуманітарний вантаж
• як перерахувати кошти для підтримки армії чи допомоги постраждалим мирним мешканцям
• контакти закордонних та українських гуманітарних хабів тощо

Портал help.gov.ua розроблений спільно Офіс Президента України та Кабінет Міністрів України.

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