Відвідуваність української Вікіпедії знову б'є рекорди - понад 100 млн переглядів на місяць

6 июня 2022 г., 13:35

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Фонд «Вікімедіа Україна», що опікується розвитком та популяризацією в нашій країні вільної онлайн-енциклопедії Wikipedia, представив аналітику щодо змін інтересів аудиторії проєкту за три місяці повномасштабного російського вторгнення.

Традиційно Wikipedia є одним із найвідвідуваніших сайтів в Україні. Після початку повномасштабного російського вторгнення інтерес читачів до неї тільки збільшився. Вперше за два роки, ще з часів пандемії коронавірусної хвороби, відвідуваність українськомовного розділу онлайн-енциклопедії перевищила 100 млн на місяць.

Закономірно, Топ-100 найбільш популярних статей за останні три місяці очолила публікація «Російське вторгнення в Україну (2022)», яка за 90 днів від моменту створення отримала майже 2,5 млн переглядів. Для прикладу, найпопулярніша стаття 2021 р. «Україна» мала лише один мільйон переглядів.

До списку найпопулярніших також потрапили статті про Олексія Арестовича, радника голови офісу президента України, Степана Бандеру, очільника українського націоналістичного руху та збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації – «Привида Києва».

З відомих персон найпопулярнішими в українській Wikipedia стали люди, так чи інакше пов’язані з війною та опором. Зокрема: Володимир Зеленський, президент України (309 тис.), Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних Сил України (305 тис.) та Віталій Кім, голова Миколаївської обласної державної адміністрації (257 тис.); а також одіозні представники держави-агресора – Володимир Жириновський (488 тис.) та Володимир Путін (419 тис.).

Під час повномасштабного вторгнення значної популярності набули статті про різні види озброєння: російських оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер» (501 тис.); тактичний ракетний комплекс «Точка» (430 тис.); сімейство російських крилатих ракет «Калібр» (420 тис.); турецький ударний безпілотник Bayraktar TB2 (399 тис.) тощо. Стаття про колишній російський флагман Чорноморського флоту ракетний крейсер «Москва», знищений Військово-морськими силами України 13 квітня, зібрала понад 402 тис. переглядів.

Крім того, українці традиційно використовували Wikipedia, щоб дізнатися більше про теми, що активно висвітлювали у новинах: американську програму військової допомоги «Ленд-ліз» (307 тис.); стрілецьку пісню «Ой у лузі червона калина» (254 тис.); міжнародну міжбанківську систему SWIFT (211 тис.); український гурт Kalush (196 тис.), що став переможцем пісенного конкурсу «Євробачення 2022».

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