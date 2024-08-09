Для компанії Trend Micro шукають покупців

9 августа 2024 г., 16:33

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Як пише Reuters, японська компанія з кібербезпеки Trend Micro, яка має ринкову вартість близько 950 мільярдів ієн (6,5 млрд дол.), може бути продана.

Обговорення угоди відбувається на тлі ослаблення ієни за останні кілька тижнів, а також через низькі показники акцій Trend Micro порівняно з японськими аналогами, що зробило її об'єктом для поглинання.

За словами джерел Reuters, Trend Micro працює з інвестиційними банкірами, щоб зацікавити потенційних покупців, серед яких є приватні інвестиційні компанії, але застерігає, що угода не є остаточною.

Американські депозитарні розписки (АДР) Trend Micro підскочили майже на 10% на цій новині в четвер.

Представник компанії відмовився коментувати процес продажу.

"Як провідна на ринку публічна компанія з кібербезпеки, ми як і раніше зосереджені на трансформації бізнесу і розширенні клієнтської бази за допомогою нашої провідної в галузі платформи штучного інтелекту", - заявив прес-секретар Trend Micro.

Заснована в 1988 році Стівом Чангом (Steve Chang), Дженні Чангом (Jenny Chang) і Євою Чен (Eva Chen) як виробник антивірусного програмного забезпечення, компанія Trend Micro розширила свої пропозиції до хмарних обчислень, мережевої безпеки та безпеки кінцевих точок.

Акції Trend Micro втратили більше 10% своєї вартості з початку року, відстаючи від середніх показників японського ринку і багатьох конкурентів. Все це відбувається на тлі того, що компанія бореться за підвищення прибутковості, конкуруючи з великими американськими гравцями, такими як Crowdstrike, Microsoft і Palo Alto Networks.

Також зазначається, компанія, що базується в Токіо, прагне відібрати частку ринку у Crowdstrike після глобального збою минулого місяця її ПЗ, що вивело з ладу понад 8 мільйонів комп'ютерів і спричинило хаос у різних галузях.

Раніше в четвер компанія Trend Micro повідомила про 13%-ве зростання чистих продажів у другому кварталі і ще більше зростання операційного прибутку - на 42%.

Укладання угод в індустрії кібербезпеки зростає на тлі збільшення витрат на програмне забезпечення з боку великих світових корпорацій. У липні материнська компанія Google, Alphabet, намагалася укласти угоду вартістю 23 мільярди доларів на купівлю стартапу з кібербезпеки Wiz, але переговори не були успішні.

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