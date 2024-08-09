Менш складний EUV-сканер значно скоротить витрати на розробку мікросхем

9 августа 2024 г., 17:35

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Професор Цумору Сінтаке (Tsumoru Shintake) з Окінавського інституту науки та технологій (OIST) представив революційну технологію екстремальної ультрафіолетової (EUV) літографії, яка обіцяє значно знизити вартість виробництва напівпровідників. Нова технологія вирішує дві раніше непереборні проблеми в EUV-літографії.



По-перше, вона являє собою оптимізовану оптичну проєкційну систему, яка використовує лише два дзеркала, що значно простіше за традиційні з шістьма або більше. По-друге, в ній використовується новий метод "подвійного лінійного поля" для ефективного спрямування EUV-випромінювання на фотомаску без перешкод на оптичному шляху. Розробка професора Сінтаке має суттєві переваги порівняно з наявними машинами для EUV-літографії. Вона може працювати з меншими джерелами EUV-випромінювання, споживаючи менше однієї десятої потужності, необхідної традиційним системам. Таке скорочення енергоспоживання також знижує експлуатаційні витрати, які зазвичай високі на підприємствах з виробництва напівпровідників.



Спрощена конструкція з двома дзеркалами також забезпечує підвищену стабільність і зручність обслуговування. Тоді як традиційні EUV-системи часто вимагають понад 1 МВт потужності, модель OIST може досягти порівнянних результатів, використовуючи всього 100 кВт. Попри свою простоту, система зберігає високу контрастність і зменшує 3D-ефекти маски, що дуже важливо для досягнення нанометрової точності при виробництві напівпровідників. OIST подав патентну заявку на цю технологію і планує її практичне впровадження шляхом демонстраційних експериментів.



За прогнозами, світовий ринок EUV-літографії зросте з 8,9 млрд дол. 2024 року до 17,4 млрд дол. до 2030 року, коли більшість вузлів використовуватимуть EUV-сканери. На відміну від цього, вартість одного EUV-сканера ASML може сягати 380 млн дол. без урахування операційних витрат, що дуже багато завдяки енергоспоживанню високоенергетичних УФ-випромінювачів. Крім того, звичайні EUV-сканери втрачають 40% ультрафіолетового світла, що йде на наступне дзеркало, і тільки 1% від вихідного джерела світла досягає кремнієвої пластини. І це при споживанні понад одного мегавата енергії. Однак у пропонованій недорогій системі EUV понад 10% енергії потрапляє на пластину, і очікується, що нова система споживатиме менше ніж 100 кВт енергії за вартості менше ніж 100 млн дол., що становить третину від вартості флагмана ASML.

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