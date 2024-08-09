Solidigm розширює сімейство SSD D7 для центрів обробки даних

9 августа 2024 г., 15:35

0

Tweet

Компанія Solidigm оголосила про випуск твердотілих накопичувачів (SSD) для центрів обробки даних Solidigm D7-PS1010 і D7-PS1030. Заявлено, що новинки є найшвидшими SSD з інтерфейсом PCIe 5.0, що постачаються сьогодні у великих обсягах. Тому вони добре підходять для інтенсивних операцій введення-виведення, характерних для сучасних основних, змішаних і орієнтованих на запис робочих навантажень.



"Твердотілі накопичувачі Solidigm D7-PS1010 і D7-PS1030 були ретельно розроблені для задоволення дедалі жорсткіших вимог до об'єму вводу-виводу в різноманітних робочих навантаженнях, як-от сервери загального призначення, OLTP, серверні системи зберігання даних, системи підтримки ухвалення рішень і AI/ML, - каже Грег Метсон (Greg Matson), старший віцепрезидент зі стратегічного планування та маркетингу компанії Solidigm. "У світі, де важливий кожен ват, ці диски PCIe 5.0 працюють правильно, забезпечуючи не тільки кращу в галузі продуктивність, а й на 70% вищу енергоефективність, порівнюючи з аналогічними дисками інших виробників".



Новітні твердотілі накопичувачі Solidigm, які доступні у формфакторах E3.S і U.2, вирізняються різною місткістю і терміном служби.



Твердотілі накопичувачі Solidigm D7-PS1010 зі стандартним терміном служби (SE) доступні у версіях місткістю 1,92 ТБ, 3,84 ТБ, 7,68 ТБ і 15,36 ТБ. Протягом 5 років моделі SE забезпечують запис 1,0 диска на день (DWPD) і характеризуються значним максимальним терміном служби циклів програмування/стирання - 28 записаних петабайтів (PBW) для варіанта 15,36 ТБ. У серверних системах зберігання даних D7-PS1010 може прискорити послідовний запис на 37% порівняно з дисками з аналогічними характеристиками. Пропонуючи баланс продуктивності та місткості, цей диск підходить для широкого спектра основних застосувань.



Накопичувач Solidigm D7-PS1030 середньої місткості (ME) випускають у варіантах 1,6, 3,2, 6,4 і 12,8 ТБ, а також він пропонує 70 PBW для варіанта 12,8 ТБ. При розміщенні на рівні продуктивності all-flash для робочих навантажень штучного інтелекту D7-PS1030 допомагає подолати обмеження продуктивності, витривалості та надійності жорстких дисків. Завдяки більш ніж дворазовому збільшенню продуктивності запису порівняно з попереднім поколінням дисків Solidigm, D7-PS1030 особливо підходить для операцій, що вимагають інтенсивного запису, таких як кешування та створення контрольних точок.



Нові накопичувачі створені для роботи на всіх етапах конвеєра оброблення даних AI та забезпечують до 50% вищу пропускну здатність на деяких етапах конвеєра порівняно з аналогічними накопичувачами у своєму класі. Ці твердотілі накопичувачі можна використовувати як диски прямого під'єднання до GPU в серверах або в складі високопродуктивного ярусу all-flash, що підтримує менш продуктивні жорсткі диски в конфігураціях мережевих систем зберігання.



"У міру зростання робочих навантажень, пов'язаних зі штучним інтелектом, продуктивність систем зберігання даних стає критично важливою", - говорить Ейс Страйкер (Ace Stryker), директор із розвитку ринку компанії Solidigm. "Solidigm D7-PS1010 і D7-PS1030 - це ігрове рішення для підприємств, керованих штучним інтелектом, здатне перевершити конкурентів на критичних етапах конвеєра AI".



Зазначається, що завдяки використанню таких методик, як тестування з нульовим допуском до помилок у даних, вбудовані резервні системи, поліпшене управління втратами живлення та проєктування для забезпечення стабільної продуктивності впродовж усього терміну служби накопичувача, ці твердотілі накопичувачі значно перевершують необхідні галузеві специфікації та загальноприйняті практики. У поєднанні з новими можливостями терморегулювання, що відповідають стандарту OCP, і новими функціями безпеки, як-от безпечне завантаження, захист і підтвердження даних у стані спокою, диски D7-PS1010 і D7-PS1030 створено для максимально впевненого розгортання в хмарних і корпоративних системах.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір