Ключевое подразделение Samsung будет называться DX Division

14 декабря 2021 г., 11:15

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Компания Samsung Electronics сообщила о новом официальном названии недавно созданного подразделения SET Division, образованного путем объединения подразделений по производству смартфонов и потребительской электроники. Теперь оно будет называться DX (Device eXperience) Division.



Подразделение DX Division, возглавляемое вице-председателем и главным исполнительным директором Чон-Хи Ханом (Jong-Hee Han), будет включать в себя следующие производства - дисплеев (Visual Display Business), цифровой техники (Digital Appliances Business), решений для здравоохранения и медицинского оборудования (Health & Medical Equipment Business), смартфонов (MX Business) и сетевого оборудования (Networks Business).



Отмечается, что новое название соответствует более долгосрочной и ориентированной на будущее бизнес-структуре компании, отражает укрепление ее позиций как мирового лидера и приверженность компании к созданию новых и значимых впечатлений для пользователей.



Подчеркивается, что разрабатывая услуги и решения, отвечающие потребностям пользователей, а также предлагая широкий спектр продуктов – от телевизоров и бытовой техники до смартфонов и сетевого оборудования – Samsung сосредоточится на предоставлении клиентам передового опыта.



С новым подразделением DX компания планирует усилить синергию между различными предприятиями и создавать дифференцированные продукты и услуги.

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