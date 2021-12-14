Хмарна версія Microsoft Dynamics 365 Business Central вже в Україні! 

14 декабря 2021 г., 11:55

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В листопаді на українському ринку стала доступна хмарна версія ERP-системи Microsoft Dynamics 365 Business Central. Адаптоване командою SMART business рішення вийшло під назвою SMART Localization for Ukraine. Система дозволяє налаштувати та автоматизувати процеси для ефективного функціонування бізнесу, а саме: управління продажами, закупівлями, виробництвом, сервісом, фінансами та податками, а також обліком кадрів та зарплатою.

Пропонуючи локалізацію Business Central, SMART business не лише забезпечує клієнтів українським перекладом системи, а й враховує місцеві особливості бухгалтерського обліку і вимог законодавства, надає кожному клієнту необхідний пакет документації та проводить для усіх охочих курс безкоштовних ознайомчих вебінарів.

Хмарна ERP – це істотна зміна парадигми!

ІТ-адміністрування системи стає простішим;

Передплата – як на Netflix: хоч щомісяця змінюй кількість ліцензій;

Більше жодних витрат на сервери та їхнє обслуговування;

Щоквартальні оновлення системи та термінові законодавчі оновлення;

Безшовна інтеграція з іншими рішеннями екосистеми Microsoft;

І найголовніше – в еру гібридної роботи хмарна ERP стає надзвичайно зручною. Ви можете керувати бізнес-процесами з будь-якого пристрою та з будь-якої точки світу.

SMART business з дня заснування компанії працювала з наземною версією ERP-системи Business Central (раніше відомої як Dynamics NAV або Navision) та локалізувала продукт під потреби українського бізнесу. І ось нарешті цього року «золотий» партнер Microsoft випустив нову локалізовану cloud-ready версію ERP.

За умови відсутності кастомізацій система має дійсно короткий термін впровадження, що є важливим для малого та середнього бізнесу;

Завдяки наявності «хмари» ERP від Microsoft тепер фінансово доступна навіть малому та середньому українському бізнесу;

Якщо ваш бізнес буде рости вертикально чи горизонтально, то Business Central з її українською локалізацією вже готова до масштабування.

Business Central – це ще й easy-code платформа, створена для швидкої розробки. Система пропонує інтегроване середовище розробки та бере на себе все, що відволікає від суті – наприклад взаємодію з базою даних чи створення інтерфейсів та API. Інфраструктура при цьому надійно прикрита стеком Azure. Це дозволяє сфокусуватись на найважливішому – процесах та оптимізації роботи вашої компанії.

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