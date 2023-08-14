Київстар побудує телеком-мережу для Вінницького шпиталю

14 августа 2023 г., 16:37

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Національний телеком-оператор Київстар будує мережі швидкісного інтернету та кабельні структуровані мережі для об`єктів цивільної оборони і охорони здоров`я. Роботи виконуються на благодійних засадах.

Військово-медичний клінічний Центр у місті Вінниця – одна з провідних лікувальних установ Міністерства оборони України, де лікуються і проходять реабілітацію військовослужбовці, ветерани Збройних Сил та цивільні пацієнти. З метою сприяння роботі ВМКЦ, Київстар побудує для закладу структуровану кабельну мережу на основі оптичного та мідного кабелю. Телеком-мережа з`єднає всі лікувальні та адміністративні будівлі центру. Крім того, будуть побудовані локальні мережі у кожному лікувальному корпусі. Для цього компанія прокладе понад 30 км кабелів різного типу.

Загальна вартість будівельних робіт 1,9 млн грн. Усі витрати по будівництву кабельної мережі для Вінницького шпиталю бере на себе Київстар. На сьогодні компанія виконала 80% запланованих будівельних робіт. Проєкт буде повністю завершено у вересні 2023 року.

Від початку повномасштабної війни національний телеком оператор допомагає ЗСУ, українцям, державі наближати перемогу. Компанія підтримує державні проєкти, як от відновлення цифрової інфраструктури, розмінування територій, кіберзахист. А також підключає до інтернету об`єкти цивільної оборони, медичні заклади і школи. Зокрема, Київстар забезпечив швидкісним інтернетом 1460 укриттів, 1184 модульних будинків для переселенців, 25 шкіл у прифронтових регіонах. Крім того, від початку війни компанія відновила мобільний зв`язок у 911 населених пунктах України.

Послугами мобільного зв`язку Київстар користуються 24 мільйони абонентів, і ще понад 1 мільйон абонентів користуються послугою «Домашній Інтернет». Від початку війни Київстар вже надав благодійної допомоги ЗСУ, українцям, державі на загальну суму понад 1,3 млрд грн.

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