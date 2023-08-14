За останні п'ять років Китай збільшив інвестиції на R&D у 2,6 рази - до 228 млрд дол.

14 августа 2023 г., 17:22

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Видання Nikkei Asian Review пише, що китайські компанії збільшують інвестиції, щоб розробляти продукти самостійно, не копіюючи ті, що придбані у японських, американських та європейських конкурентів.

У 2022 році компанії, акції яких котируються на китайській біржі, витратили 1,64 трильйона юанів (228 мільярдів доларів) на програми досліджень і розробок, що у 2,6 рази більше, ніж за останні п'ять років.

"Ми захопили частку ринку в 90% в США і Європі", - сказав Ву Цзін (Wu Jing), віце-президент компанії Jiangsu Shemar Electric, яка вийшла на Шанхайську фондову біржу в 2019 році.

Оскільки керамічні ізолятори електричних кабелів швидко замінюються на ізолятори з композитних матеріалів, компанія Jiangsu Shemar розробила безпечніший, легший полімерний ізолятор, який ще й має довший термін служби. Цей новий ізолятор зробив Jiangsu Shemar світовим лідером у сегменті.

Китайські компанії вже впровадили передові технології японських, американських та європейських фірм і заснували на них свої виробничі технології. Вони змогли збільшити продажі завдяки величезним ринкам збуту в Китаї. Але оскільки стратегія копіювання не може бути реалізована за кордоном, вони починають бачити межі зростання.

Jiangsu Shemar - лише одна з багатьох компаній з Китаю, які посилюють свої науково-дослідні програми, щоб стати більш конкурентоспроможними. Їхня сила - в масштабі, як наголошують експерти. Китайські компанії, що котируються на біржі, налічують загалом 3,08 мільйона дослідників та іншого персоналу, що працює у сфері досліджень та розробок. У компанії Jiangsu Shemar їх 216, що становить 14% від всіх співробітників.

BYD, китайський виробник авто та акумулляторів, має найбільшу науково-дослідницьку команду з 69 697 співробітників, серед яких 590 мають ступінь доктора наук і 7 827 - ступінь магістра. Значна частина з них навчалася у найкращих університетах США та Європи. Маючи таку здібну робочу силу, BYD розробила такі продукти, як акумуляторні батареї підвищеної безпеки та високої ємності з використанням літій-залізо-фосфату.

У компанії Hygon Information Technology, яка розробляє напівпровідники, включаючи центральні процесори та чипи для завдань штучного інтелекту, науково-дослідний персонал становить 90% всіх співробітників. Середній річний дохід таких працівників у цій компанії становить 890 000 юанів (123 812 доларів), хоча більшості з них лише 20-30 років.

Існує кілька причин, чому Китай намагається скоротити залежність від закордонних партнерів. Однією з них є посилення конфронтації між США та Китаєм. Інша - стан китайської економіки, яка на грані кризи через значне падіння на ринку нерухомості. Вважається, що зосередження на технологічному секторі через агресивні інвестиції може допомогти країні уникнути економічної стагнації.

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