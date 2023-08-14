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Заблоковано оператора LolekHosted - хостинг систем для розгортання вірусів-здирників

14 августа 2023 г., 15:25
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Вилучено «куленепробивний» хостинг, з якого, ймовірно, було здійснено 400 атак з вимогами, а його засновнику пред’явлено звинувачення

Власнику хостинг-сервісу для програм-вимагачів, який нібито допоміг злочинцям зібрати понад 5 000 біткоїнів у якості викупу від сотень жертв, було пред’явлено звинувачення у федеральному суді США. За поточними цінами ця сума біткойнів коштувала понад 146 мільйонів доларів.

За словами прокурорів Флориди, сервіс LolekHosted Артура Грабовського (Artur Grabowski) працював близько десяти років і рекламував себе як притулок для «всього, крім дитячого порно». Клієнти нібито використовували хостинг для розгортання вірусів-здирників, які заразили близько 400 мереж по всьому світу. Атаки таких вірусів зазвичай блокують і шифрують дані на комп’ютерах організації, щоб зробити їх непридатними для використання, поки жертва не заплатить викуп.

Грабовський і його спільники, як стверджується, відмовлялися співпрацювати з правоохоронними органами, захищали ймовірних злочинців від арештів і отримували величезні прибутки від цієї послуги.

Артур Грабовський був звинувачений у комп’ютерному шахрайстві, шахрайстві з банківськими переказами та змові з метою міжнародного відмивання грошей. Також видано наказ про арешт 21,5 мільйона доларів, які йому належать.

Три інші неназвані співучасники змови, яким не було пред’явлено обвинувачення, також брали участь у передбачуваній схемі, йдеться в обвинувальному документі прокуратури.

У минулий вівторок «100% приватний хостинг» був конфіскований відділом кримінальних розслідувань Податкової служби США і Федеральним бюро розслідувань. Грабовському, громадянину Польщі, загрожує максимальний термін ув’язнення до 45 років, якщо його затримають і визнають винним.

Федеральні прокурори активізували свої зусилля з припинення атак з використанням програмного забезпечення з вимогами викупу. На початку цього року Міністерство юстиції створило спеціальний підрозділ, який займається боротьбою з кіберзагрозами національній безпеці.

В американських судах також було відкрито низку кримінальних справ щодо програм-вимагачів, хоча, оскільки зловмисники розкидані по всьому світу, неясно, скільки з них опиняться за ґратами.

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