Китайський виробник чипів SMIC наростив квартальні продажі на 42%

23 августа 2022 г., 13:45

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Як повідомляє Reuters, китайський виробник напівпровродників Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) повідомив про стрибок доходу у другому кварталі на 42%, але також заявив, що сектор зіткнувся з деякою «панікою та невизначеністю».



Уповільнення попиту на смартфони, зокрема, призвело до зниження цін на певні чіпи, сказав інвесторам один із генеральних директорів Чжао Хайцзюнь під час телефонної розмови.



Його зауваження перегукуються з коментарями інших компаній-виробників чіпів, які попереджають, що ослаблення світової економіки та відновлення балансу попиту та пропозиції незабаром можуть призвести до надлишку деяких типів напівпровідників.



Дохід SMIC за квартал квітень-червень склав 1,9 мільярда доларів.



Чистий прибуток знизився на чверть до 514,3 мільйона доларів, оскільки компанія вкладала кошти в розширення потужностей, але все одно перевищила середню оцінку аналітиків у 475 мільйонів доларів.



Минулого року, на піку світового дефіциту мікросхем, компанія взяла на себе зобов’язання відкрити нові заводи в Шанхаї, Пекіні та Шеньчжені. За словами Чжао, нові проекти «просуваються за планом».



Він додав, що компанія витратила 2,5 мільярда доларів у першому півріччі та збільшила потужність виробництва 8-дюймових пластин на 53 000 одиниць на місяць.

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