Україна та Польща домовились співпрацювати у сфері кіберзахисту

23 августа 2022 г., 12:45

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«Міністерство цифрової трансформації України», «Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України» та «Канцелярія прем'єр-міністра Республіки Польща» підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері кіберзахисту.

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Польща також неодноразово зазнавала атак російських хакерів. Підписання цього документа – важливий крок до об'єднання зусиль для відсічі ворогу в кіберпросторі.

Меморандум покликаний забезпечити посилення спільної боротьби зі злочинами у кіберпросторі та зробити обмін досвідом та інформацією про кіберінциденти швидшим і ефективнішим.

«Об'єднання зусиль та обмін практиками у сфері кіберзахисту – логічний крок. Із Польщею ми маємо не тільки спільний фізичний кордон, а ще й спільні проблеми у кіберпросторі, де зазнаємо однакових атак. Упевнений, що разом у цій боротьбі ми станемо сильнішими та ефективнішими», – зазначив Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України.

Також Україна та Польща нарощуватимуть присутність на міжнародній арені: участь в міжнародних організаціях, виступи на профільних конференціях, багатосторонні формати діалогу та консультації. Окрім цього, сторони запобігатимуть поширенню фейків та дезінформації в інформаційному просторі.

«Кіберзахист не створюється наодинці. Це завжди спільні зусилля. Надто, коли ми всі перебуваємо під однаковою загрозою. Ми підписуємо цей важливий документ про взаєморозуміння, щоб працювати спільно з нашими українськими партнерами, знати більше про небезпеку, з якою стикаємося, навчатися одне в одного та ставати більш стійкими до кіберзагроз», – зазначив Януш Цешинський (Janusz Cieszyński), державний секретар із цифровізації Республіки Польща, урядовий уповноважений з кібербезпеки.

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