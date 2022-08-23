 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

CERT-UA нагадує про необхідність оновлення програмного забезпечення.

23 августа 2022 г., 14:55
0 
 

Фахівці eрядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, нагадують про необхідність своєчасного оновлення програмного забезпечення.

Cisco випустили оновлення безпеки для усунення вразливостей у Cisco Secure Web Appliance. Рекомендуємо ознайомитись та встановити необхідні оновлення:
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-wsa-prv-esc-8PdRU8t8
https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x

Apple випустила оновлення безпеки для усунення вразливостей у macOS Monterey, iOS та iPadOS, а також Safari. Рекомендуємо ознайомитись та встановити необхідні оновлення:
MacOS Monterey:
https://support.apple.com/en-us/HT213413
iOS 15.6.1 та iPadOS15.6.1:
https://support.apple.com/en-us/HT213412
Safari 16.6.1:
https://support.apple.com/kb/HT213414

CISA та Multi-State Information Sharing & Analysis Center (MS-ISAC) випустили спільні рекомендації з кібербезпеки у відповідь на активне використання уразливостей Zimbra Collaboration Suite (ZCS), корпоративного хмарного програмного забезпечення та платформи електронної пошти. Ознайомитися можна за посиланням:

https://www.cisa.gov/uscert/ncas/current-activity/2022/08/16/threat-actors-exploiting-multiple-vulnerabilities-against-zimbra

CISA опублікувала 5 рекомендацій щодо промислових систем керування (ICS). Ці рекомендації містять інформацію про поточні проблеми безпеки, уразливості та експлойти ICS. Ознайомитися можна за посиланням:
ICSA-22-172-01:
https://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-172-01
ICSA-22-167-14:
https://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-167-14
ICSA-22-221-01:
https://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-221-01
ICSA-21-131-03:
https://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-21-131-03
ICSA-21-194-07:
https://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-21-194-07

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  