CERT-UA нагадує про необхідність оновлення програмного забезпечення.

23 августа 2022 г., 14:55

0

Tweet

Фахівці eрядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, нагадують про необхідність своєчасного оновлення програмного забезпечення.

Cisco випустили оновлення безпеки для усунення вразливостей у Cisco Secure Web Appliance. Рекомендуємо ознайомитись та встановити необхідні оновлення:

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-wsa-prv-esc-8PdRU8t8

https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x

Apple випустила оновлення безпеки для усунення вразливостей у macOS Monterey, iOS та iPadOS, а також Safari. Рекомендуємо ознайомитись та встановити необхідні оновлення:

MacOS Monterey:

https://support.apple.com/en-us/HT213413

iOS 15.6.1 та iPadOS15.6.1:

https://support.apple.com/en-us/HT213412

Safari 16.6.1:

https://support.apple.com/kb/HT213414

CISA та Multi-State Information Sharing & Analysis Center (MS-ISAC) випустили спільні рекомендації з кібербезпеки у відповідь на активне використання уразливостей Zimbra Collaboration Suite (ZCS), корпоративного хмарного програмного забезпечення та платформи електронної пошти. Ознайомитися можна за посиланням:

https://www.cisa.gov/uscert/ncas/current-activity/2022/08/16/threat-actors-exploiting-multiple-vulnerabilities-against-zimbra

CISA опублікувала 5 рекомендацій щодо промислових систем керування (ICS). Ці рекомендації містять інформацію про поточні проблеми безпеки, уразливості та експлойти ICS. Ознайомитися можна за посиланням:

ICSA-22-172-01:

https://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-172-01

ICSA-22-167-14:

https://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-167-14

ICSA-22-221-01:

https://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-221-01

ICSA-21-131-03:

https://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-21-131-03

ICSA-21-194-07:

https://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-21-194-07

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру