CERT-UA нагадує про необхідність оновлення програмного забезпечення.

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Фахівці eрядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, нагадують про необхідність своєчасного оновлення програмного забезпечення.
Cisco випустили оновлення безпеки для усунення вразливостей у Cisco Secure Web Appliance. Рекомендуємо ознайомитись та встановити необхідні оновлення:
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-wsa-prv-esc-8PdRU8t8
https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x
Apple випустила оновлення безпеки для усунення вразливостей у macOS Monterey, iOS та iPadOS, а також Safari. Рекомендуємо ознайомитись та встановити необхідні оновлення:
MacOS Monterey:
https://support.apple.com/en-us/HT213413
iOS 15.6.1 та iPadOS15.6.1:
https://support.apple.com/en-us/HT213412
Safari 16.6.1:
https://support.apple.com/kb/HT213414
CISA та Multi-State Information Sharing & Analysis Center (MS-ISAC) випустили спільні рекомендації з кібербезпеки у відповідь на активне використання уразливостей Zimbra Collaboration Suite (ZCS), корпоративного хмарного програмного забезпечення та платформи електронної пошти. Ознайомитися можна за посиланням:
https://www.cisa.gov/uscert/ncas/current-activity/2022/08/16/threat-actors-exploiting-multiple-vulnerabilities-against-zimbra
CISA опублікувала 5 рекомендацій щодо промислових систем керування (ICS). Ці рекомендації містять інформацію про поточні проблеми безпеки, уразливості та експлойти ICS. Ознайомитися можна за посиланням:
ICSA-22-172-01:
https://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-172-01
ICSA-22-167-14:
https://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-167-14
ICSA-22-221-01:
https://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-221-01
ICSA-21-131-03:
https://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-21-131-03
ICSA-21-194-07:
https://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-21-194-07
Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру
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