Intel наймає топменеджера Samsung для розвитку контрактного виробництва

20 апреля 2026 г., 14:25

Як пише Bloomberg, компанія Intel, намагаючись закріпитися на ринку контрактного виробництва чипів, найняла колишнього топменеджера Samsung Electronics Шона Хана (Shawn Han).

Хан, який раніше обіймав посаду виконавчого віцепрезидента південнокорейської компанії, приєднається до Intel наступного місяця. Він обійме посаду генерального менеджера підрозділу Foundry Services та підпорядковуватиметься безпосередньо Нагі Чандрасекарану (Naga Chandrasekaran), керівнику виробничого дивізіону Intel.

Розбудова власного ливарного бізнесу - виготовлення чипів для сторонніх замовників - є наріжним каменем плану трансформації компанії під керівництвом генерального директора Ліп-Бу Тана (Lip-Bu Tan). Протягом десятиліть Intel використовувала свої заводи виключно для власної продукції, проте наразі внутрішнього попиту недостатньо для покриття величезних витрат на утримання та розширення виробничих потужностей. Тепер корпорація змушена переконувати інших розробників чипів, багато з яких є її конкурентами, довірити Intel своє виробництво.

Шон Хан приносить із собою понад десять років досвіду комерційного лідерства в Samsung Foundry, вважають в Intel. Його головним завданням стане залучення нових клієнтів та забезпечення виконання замовлень, орієнтованих на потреби ринку. Наразі сектор контрактного виробництва очолює TSMC, а Samsung посідає друге місце зі значним відставанням. Intel прагне скористатися своїм технологічним досвідом, щоб змінити розстановку сил у галузі.

Успіх Intel на цьому поприщі залежить від здатності компанії продемонструвати технологічну перевагу, яку вона дещо втратила в останні роки. Нага Чандрасекаран зазначив, що призначення Хана підкреслює фокус Intel Foundry на тісній взаємодії із замовниками. Компанія робить ставку на досвідчених лідерів, здатних побудувати довірливі відносини з великими гравцями техринку в умовах високої конкуренції та дефіциту потужностей.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI