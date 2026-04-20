MSI Cubi NUC TWG - нові ультракомпактні міні-ПК для бізнесу із пасивним охолодженням

20 апреля 2026 г., 16:35

Компанія MSI офіційно анонсувала нову серію міні-ПК Cubi NUC TWG. Ці пристрої розроблені як надійні та енергоефективні рішення для сучасних робочих просторів, де кожен сантиметр вільного місця має значення.



Завдяки компактному корпусу об’ємом 0,55 літра та товщині 40,1 мм, Cubi NUC TWG інтегрується в офісні середовища, роздрібні точки продажу, інформаційні кіоски та системи цифрових вивісок (Digital Signage).



Серія базується на процесорах Intel N-серії, що забезпечують баланс між продуктивністю для повсякденних бізнес-завдань та низьким споживанням енергії. Попри малі габарити, пристрій має потужні можливості підключення.



Підтримка виводу зображення на три дисплеї, включно з портом USB Type-C, дозволяє створювати багатоекранні конфігурації для підвищення продуктивності.



Наявність портів 2.5G та 1G LAN гарантує стабільне та швидкісне підключення до мережі, що є критично важливим для моніторингу та бізнес-операцій.



MSI приділила особливу увагу ергономіці та зручності обслуговування.



Спеціальний органайзер фіксує підключені кабелі, запобігаючи їх випадковому від’єднанню.



Функція MSI Power Link дозволяє вмикати або вимикати міні-ПК безпосередньо за допомогою сумісних моніторів MSI, що спрощує керування системою, якщо вона закріплена поза зоною прямого доступу.



Моделі серії Cubi NUC TWG S оснащені системою безвентиляторного (пасивного) охолодження. Це забезпечує повну тишу під час роботи та мінімізує накопичення пилу всередині корпусу, що критично для надійності в промислових або комерційних умовах.



Завдяки сумісності з кріпленням VESA, міні-ПК можна встановити на задню панель монітора або всередині вузьких ніш торгових терміналів.



Зазначено, поєднання компактності, енергоефективності та спеціалізованих функцій для бізнесу робить серію MSI Cubi NUC TWG універсальним інструментом для широкого спектра професійних та комерційних застосувань.

