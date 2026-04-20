Трест, который лопнул

Японія переймає досвід «Дії» та «Мрії»

20 апреля 2026 г., 10:25
Україна ділиться 6-річним досвідом створення «держави у смартфоні» з Японією. Заступник Міністра цифрової трансформації Валерія Коваль відвідала Токіо, де розказала про надзвичайно швидкий шлях цифровізації державних сервісів в Україні, який деякі країни проходять десятиліттями, на прикладі платформ Мрія та Дія.

 
Платформою Дія користуються мільйони українців, адже вона дає змогу не лише безпечно зберігати оцифровані особисті документи, а й забезпечувати доступ до цілої низки послуг, максимально спрощуючи реєстрацію на сторонніх сервісах. Послуги на кшталт Шлюбу онлайн - це унікальний досвід автоматизації, який робить складні процеси непомітними та миттєвими.
 
Під час зустрічей у Японії Валерія Коваль приділила особливу увагу Мрії - освітньому проєкту, який постійно вдосконалюється. Проєкт надає дитині цифровий особистий освітній простір та унікальний алгоритм розвитку й можливість у майбутньому визначитися з професією.
 
Японські колеги з Японського агентства міжнародного співробітництва JICA та найбільшої компанії з освітньої сфери Gakken зацікавлені в адаптації нашого освітнього досвіду, адже Україна продемонструвала, як цифровізація може кардинально змінювати якість навчання.
 
Співпраця з Японією - світовим лідером у сфері технологій - дозволить Україні інтегрувати найсучасніші рішення в цифрові послуги. Обмін експертизою в питаннях АІ допоможе автоматизувати державні послуги, роблячи їх ще швидшими. Досвід Японії в управлінні реєстрами та цифровій трансформації економіки допоможе українському бізнесу простіше взаємодіяти з державою та виходити на нові ринки.

