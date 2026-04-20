ЄС виділяє 180 млн євро на суверенні хмарні сервіси - контракт отримали чотири європейські провайдери

Як повідомляє Reuters, Європейська комісія оголосила результати тендеру на надання суверенних хмарних послуг загальною вартістю 180 млн євро (212 млн дол.). Контракт терміном на шість років було розподілено між чотирма європейськими провайдерами: люксембурзькою Post Telecom, німецькою StackIT, французькою Scaleway (підрозділ компанії Iliad) та бельгійською Proximus. Цей крок є частиною масштабної стратегії ЄС, спрямованої на зниження технологічної залежності блоку від неєвропейських компаній.

Тендер, ініційований у жовтні 2025 року, висував суворі вимоги щодо відповідності концепції Cloud Sovereignty Framework. Провайдери мали довести, що організації з-поза меж ЄС мають обмежений контроль над технологіями, які вони використовують, або послугами, які вони надають. Цифровий комісар ЄС Хенна Вірккунен (Henna Virkkunen) зазначила, що розширення використання власних хмарних потужностей є ключовим фактором зміцнення цифрового суверенітету Європи.

Переможці тендеру залучають до роботи широке коло партнерів. Зокрема, Post Telecom співпрацюватиме з OVHcloud та CleverCloud, а Proximus очолить консорціум, до якого увійшли Mistral AI, Clarence, Thales та спільне підприємство з Google Cloud під назвою S3NS. Октав Клаба (Octave Klaba), засновник і генеральний директор OVHcloud, підкреслив, що це рішення дозволить забезпечити хмарними сервісами понад 40 агентств Єврокомісії та доведе наявність надійних альтернатив глобальним гравцям.

Виконавчий орган ЄС у своїй заяві наголосив, що цей контракт підсилює стратегічний контроль над ключовими технологіями та критичною інфраструктурою. Вибір постачальників, які інтегрують у свої рішення передові розробки у сфері AI, такі як моделі від Mistral AI, свідчить про намір Європи розвивати не лише потужності для зберігання даних, а й власні обчислювальні екосистеми високого рівня.

Рішення Єврокомісії надати перевагу локальним провайдерам є чітким політичним сигналом у напрямку деамериканізації європейського IT-сектору. Протягом останніх десятиліть ринок хмарних послуг ЄС перебував під фактичним контролем «великої трійки» (Amazon, Microsoft та Google), що створювало ризики у сфері юрисдикції даних та національної безпеки. Перехід до використання суверенних хмар дозволяє Брюсселю гарантувати, що конфіденційна інформація державних установ залишатиметься під дією виключно європейського законодавства.

З іншого боку, залучення таких партнерів, як Mistral AI, демонструє прагнення Європи поєднати безпеку даних із розвитком власного AI. Це створює умови для формування закритої, але технологічно просунутої інфраструктури, де державні органи зможуть використовувати потужні моделі штучного інтелекту без ризику витоку даних за межі блоку. Успіх цього проєкту у 2026 році визначить, чи зможуть європейські хмарні провайдери стати конкурентоспроможними на вільному ринку, або ж вони залишаться нішевими виконавцями державних замовлень.

