Китайський процесор Loongson 3A6000 за показником IPC відповідає Intel "Raptor Lake"

30 ноября 2023 г., 11:25

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Китайська компанія Loongson випустила свої нові настільні процесори - 4-ядерні, 8-потокові серії 3A6000, засновані на фірмовій мікроархітектурі LoongArch. Раніше повідомлялося, що цей виробник поставив за мету зрівнятися з Intel "Willow Cove" і AMD "Zen 3" за показником інструкцій за такт (IPC) у своїх процесорах серії 3A6000, і вже отримано перше попереднє уявлення про їхню продуктивність. Чип 3A6000 побудований на базі ядер LA664, виготовлених за техпроцесом 14/12 нм, його тактова частота становить від 2,0 до 2,5 ГГц, а енергоспоживання - до 50 Вт. Він оснащений 256 КБ кешу L2 і 16 МБ кешу L3. Що стосується продуктивності, то модель 3A6000 зрівнялася з Core i5-14600K від Intel при тактовій частоті 2,5 ГГц, що означає досягнення рівня IPC, характерного для розробок Intel.



Поки кілька апаратних партнерів анонсують нові рішення на базі Loongson, любитель екстремального розгону "Uncle Tony" з ASUS зумів роздобути один із них і розігнати процесор до 2,63 ГГц на повітряному охолодженні. У тестах на розгін з використанням охолодження рідким азотом процесор 3A6000 досяг частоти 3,0 ГГц, хоча є підстави вважати, що це ще не межа розгону. У стандартній конфігурації з коробки 3A6000 працює приблизно так само, як чотириядерний процесор Intel Core i3-10100, що є досягненням для Loongson, але все ще відстає від останніх пропозицій Intel, які майже вдвічі продуктивніші. Такий швидкий розвиток IP-технології Loongson призвів до значного зростання продуктивності, зрівнявшись з IPC сучасних CPU. Нам ще належить дізнатися більше інформації про SKU серії 3A6000, однак перші бенчмарки свідчать про значне поліпшення.

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