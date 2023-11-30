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Google виділяє 10 млн дол. для навчання студентів кібербезпеці

30 ноября 2023 г., 10:35
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Google виділяє 10 млн дол. для навчання студентів кібербезпеці

У межах запуску нового флагманського центру кібербезпеки Google в Малазі (Іспанія) компанія оголошує про запуск програми підвищення кваліфікації з кібербезпеки на суму 10 млн дол. через Google.org у партнерстві з European Cyber Conflict Research Incubator, ECCRI («Європейським інкубатором дослідження кіберконфліктів»).

Кількість кібератак у світі торік зросла на 38%, а власні дослідження Google показують, що майже половина (43%) малих та середніх підприємств у Європі зазнали кібератак протягом останніх двох років. При цьому минулого року Європа відчувала нестачу до 500 тисяч спеціалістів з кібербезпеки. Саме тому Google інвестує у підвищення рівня навчання з кібербезпеки в Європі.

Google.org у партнерстві з ECCRI запускає нову програму семінарів з кібербезпеки. Вона стане першою у своєму роді в Європі, сприятиме розвитку та підвищенню навичок у галузі кібербезпеки та допоможе місцевим громадським організаціям підвищити рівень онлайн-захисту. Програма пропонує університетам навчальну програму та навчальний план з кібербезпеки, що дозволяє їм організувати курси з кібербезпеки студентам навіть без попереднього досвіду.

З нагоди запуску програми Google.org надасть восьми університетам у восьми різних європейських країнах, включно з Україною, фінансування у розмірі до 1 млн дол., навчальний контент та інтенсивні тренінги від ECCRI CIC, щоб допомогти їм втілити в життя Семінари з кібербезпеки. Університети вже можуть подавати заявки.

Навчальний план буде перекладено вісьмома європейськими мовами – включно з українською, англійською та іспанською – і буде доступний безкоштовно для всіх навчальних закладів для використання, разом з вичерпними інструкціями для викладачів. Завдяки цьому планується охопити ще більше університетів, окрім тих восьми, які отримують фінансування.

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