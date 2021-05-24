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Китайская CATL и Daimler будут совместно разрабатывать аккумуляторы

24 мая 2021 г., 16:15
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Производитель и разработчик литий-ионных аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), а также компания Daimler Truck AG объявили об активизации своего партнерства на основе общих перспектив, связанных с углеродно-нейтральными грузоперевозками с использованием коммерческих электромобилей.

Компания CATL станет поставщиком литий-ионных аккумуляторов для грузового электромобиля на аккумуляторных источниках питания Mercedes-Benz eActros LongHaul, который планируется подготовить к серийному производству в 2024 году. Указанные поставки продолжатся и после 2030 года.

Как отмечается, эти аккумуляторы сочетают в себе высокую плотность энергии со сверхдлительным циклическим ресурсом, а также возможностью быстрой зарядки в соответствии с уникальными требованиями, предъявляемыми к автопоездам на аккумуляторных источниках питания. Кроме того, компании планируют совместно проектировать и разрабатывать еще более современные гальванические элементы и батарейные блоки нового поколения для специализированного применения в грузовых автомобилях с акцентом на высокую модульность и масштабируемость в целях поддержания различных типов грузоперевозок и обеспечения универсальной совместимости с будущими моделями грузовых электромобилей.

Руководствуясь целью обеспечения углеродной нейтральности, компания CATL ставит своей задачей замену ископаемых видов топлива в стационарных и мобильных энергосистемах на высокоэффективные электроэнергетические системы, разрабатываемые под современные аккумуляторные батареи и возобновляемые энергоносители, а также стимулирование комплексного обновления реализуемой на рынке продукции за счет электрификации и интеллектуализации.

Непрерывно внедряя инновационные разработки в химическую структуру, конструкцию, экстремальную модель производства и бизнеса, компания CATL старается обеспечивать своих клиентов и потребителей самой современной и ценной продукцией. Уникальные аккумуляторы для коммерческих транспортных средств с литий-железо-фосфатным (LFP) химическим составом, не допускающим снижения эффективности в течение 1500 циклов, и передовой технологией "cell-to-pack" (CTP) обеспечивают высокую плотность энергии, сверхдлительный циклический ресурс, высокую надежность и превосходную эффективность затрат.

По данным SNE Research, в 2020 году компания CATL занимала первое место в мире по объему производства аккумуляторов для электромобилей уже четвертый год подряд. Важно отметить, что 32% этого потребления приходится на коммерческий автотранспорт.

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