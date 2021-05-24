GSMA закликає уряди ліцензувати діапазон 6 ГГц для 5G

24 мая 2021 г., 15:46

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Максимальна швидкість і можливості 5G залежать від середньочастотного діапазону 6 ГГц. Однак уряди розходяться у поглядах. Китай використовуватиме весь спектр частот 1 200 МГц у діапазоні 6 ГГц для 5G. ЄС ухвалив рішення розділити діапазон: верхні частоти використовуватимуться для 5G, а частоту 500 МГц зробили доступною для Wi-Fi. Африка та частина країн Середнього Сходу застосовують подібний підхід.



З іншого боку, США та більшість країн Латинської Америки заявили, що жодні з цих частот не будуть доступними для 5G, а використовуватимуться для Wi-Fi та інших неліцензійних технологій.



Діапазон 6 ГГц важливий не лише для операторів мобільного зв’язку й забезпечення розширених можливостей підключення для кращої соціальної інтеграції. Він також забезпечує високу швидкість передачі даних і пропускну здатність, що є необхідними для «розумних» міст, транспорту та промислових підприємств. За оцінками, 5G-мережам необхідні 2 ГГЦ середньочастотного діапазону протягом наступного десятиліття, щоб розкрити увесь свій потенціал.



«5G здатний збільшити світовий ВВП на 2,2 трлн доларів США, — підкреслює Джон Джусті (John Giusti), директор з регулювання в GSMA. — Проте цього може не статися, якщо не надати 5G необхідний діапазон 6 ГГц. Ясність та визначеність потрібні, щоб отримати довгострокові інвестиції у цю критично важливу інфраструктуру».



Всесвітня конференція з радіозв’язку у 2023 році надасть можливість урегулювати питання щодо діапазону 6 ГГц та сприятиме розвитку екосистеми.



5G прискорює цифрову трансформацію всіх галузей і секторів, даючи поштовх розвитку інновацій, які здатні прислужитися мільярдам людей. Новітні технології мають вирішальне значення для захисту довкілля та протидії змінам клімату, оскільки повсюдне підключення замінює використання вуглецю. Однак, щоб надавати якісні послуги якнайширшому колу користувачів, потрібна така додаткова пропускна здатність, яку має діапазон 6 ГГц.



Саме тому GSMA закликає уряди вжити наступних заходів:

• принаймні частоти 6425-7125 МГц зробити доступними для ліцензованих постачальників 5G;

• забезпечити захист зворотного з'єднання базової станції із центром управління мережею;

• залежно від потреб країни, обсягів використання і площі оптоволокна відкрити нижню половину діапазону 6 ГГц (5925-6425 МГц) без ліцензування і з технологічно нейтральними правилами.



GSMA спільно з компаніями Ericsson, Huawei, Nokia і ZTE також опублікувала детальне пояснення, чому діапазон 6 ГГц важливий для майбутнього розвитку 5G.

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