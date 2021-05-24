Fozzy Group исследует возможности ИИ и дополненной реальности для совершенствования бизнеса

24 мая 2021 г., 16:55

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Торгово-промышленная группа Fozzy Group («Сільпо», «Фора», rіngoo, «Ніжин», Justin и др.) сообщает об открытии R&D-центра искусственного интеллекта и инноваций «Лаборатория Зи». Центр действует в структуре ИТ-разработчика TemaBit и занимается созданием решений для торговых сетей, логистики и ресторанного бизнеса Fozzy Group.

Как отмечается, команда TemaBit Fozzy Group включает почти 1000 профессионалов. Компания создает программные продукты для всех видов бизнеса группы. Этими разработками ежедневно пользуются десятки тысяч сотрудников, тысячи партнеров и миллионы гостей «Сільпо», «Форы», Fozzy и сервиса доставки Justin.

«Лаборатория Зи» изучает возможности использования ИИ, сверточных нейронных сетей, машинного обучения, иммерсивных технологий, интернета вещей, а также робототехники на предприятиях группы.

Одно из ключевых направлений разработок – магазин будущего. Это поле исследований, включающее в себя электронную коммерцию и торговые объекты. Исследователи «Лаборатории Зи» работают над интерфейсами с использованием виртуальной, дополненной и смешанной реальности для операционных процессов и клиентского опыта. В магазине будущего органично интегрируются цифровое и физическое измерения в пространстве супермаркета.

«Мы переосмысливаем роль технологий для различных видов бизнеса Fozzy Group. Часть наших экспериментов ощутимо изменит опыт наших гостей. В то же время мы работаем над инновациями, чтобы усовершенствовать внутренние операционные процессы. Мы уже используем big data и частично ИИ, и, конечно, у офлайн-ретейла существенно больший потенциал для диджитализации. Благодаря технологиям мы можем переводить в цифру или автоматизировать рутинные задачи. Так мы высвобождаем время и энергию коллег для заботы об эмоциональном опыте гостей», – рассказывает Андрей Янбухтин, руководитель «Центра искусственного интеллекта и инноваций "Лаборатория Зи"» TemaBit Fozzy Group.

До конца года «Лаборатория Зи» планирует удвоить количество специалистов по машинному обучению, дата-сайентистов, Python-разработчиков, инженеров робототехники и мехатроники.

По оценкам, только 5-10% экспериментов продолжаются как полноценные проекты и воплощаются в реальность. Однако такой подход позволяет создавать действительно революционные решения и трансформировать бизнес.

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