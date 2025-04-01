«Хостмайстер» розширює підтримку технології кіберзахисту DNSSEC в домені .UA

1 апреля 2025 г., 14:35

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ТОВ «Хостмайстер», адміністратор домену верхнього рівня .UA, запускає розширену підтримку технології DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) для більшої кількості українських доменів. Починаючи з 25 березня, DNSSEC став доступним для реєстрантів доменів у публічних доменах ORG.UA, NET.UA, IN.UA та більшості географічних доменів, таких як KHARKIV.UA, LVIV.UA, ODESA.UA та інших.

DNSSEC – це потужний інструмент захисту, який запобігає підробці DNS-записів та атакам типу «людина посередині» (Man-in-the-middle), забезпечуючи достовірність інтернет-з’єднань. Інакше кажучи, він гарантує, що користувачі потрапляють саме на той сайт, який вони намагалися відвідати.

DNSSEC вже давно використовується в спеціальному домені GOV.UA для захисту онлайн-ресурсів державних установ. Тепер цей рівень кіберзахисту став доступним і для бізнесу, громадських організацій та приватних осіб у широкому спектрі публічних доменів .UA.

Домен .UA був вперше підписаний за допомогою DNSSEC ще в березні 2012 року. Сьогодні понад 20 реєстраторів підтримують підпис DNSSEC, що дозволяє реєстрантам доменів швидко та просто активувати захист через свого реєстратора.

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