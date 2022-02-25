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"Хостмайстер" забезпечить захист для доменів com.ua та kiev.ua

25 февраля 2022 г., 19:55

Реєстр домену .UA компанія "Хостмайстер" повидомив про те, що почала використовувати захист Cloudflare DNS firewall для найбільших публічних доменів com.ua та kiev.ua.

Крім того, для захисту інших публічних доменів в .UA (у тому числі й домену gov.ua, в якому розташовані органи державної влади України), компанія “Хостмайстер” підключила хмарні сервіси доменних імен, розташовані в країнах Європи.

”Хостмайстер” дякує Cloudflare, іншим компаніям з різних країн за запропоновану допомогу.

Домен com.ua є найбільшим публічним доменом в Україні, у ньому зареєстровано понад 300 тис. імен. Домен призначений розміщувати сайти комерційних структур. Домен столиці та київської області kiev.ua - один із найбільших, у ньому близько 40 тис. доменних імен. Загалом у домені .UA понад 550 тис. Імен.

Минулого тижня, 15 лютого, на систему доменних імен домену gov.ua була здійснена DDOS-атака потужністю понад 150 Gbps.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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