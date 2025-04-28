У першому кварталі кількість імен в домені .UA дещо скоротилася та склала 455 тис.

28 апреля 2025 г., 10:25

Станом на 31 березня в домені .UA зареєстровано 455350 доменних імен, з яких 24850 – приватні домени другого рівня, повідомляє «Хостмайстер». Таким чином упродовж першого кварталу загальна кількість доменів скоротилася на 0,52%. Водночас кількість приватних доменів другого рівня .UA продовжує зростати – понад 100 імен за квартал.

Найбільшим публічним доменом залишається com.ua – 267311 активних доменів.

Щодня в середньому реєструвалося 228 нових доменів – це більше, ніж у попередньому кварталі (210 доменів на день).

У назвах нових доменів найпопулярнішими були слова: shop, market, ukraine, pro, casino.

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