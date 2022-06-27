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Роботу домену .UA допомагають підтримувати партнери з Чехії

27 июня 2022 г., 17:15
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Компанія «Хостмайстер», що є менеджером та реєстром домену .UA, розпочала експлуатацію кластера системи доменних імен (DNS), створеного в Чеській республіці за допомогою асоціації CZ.NIC та вузла обміну трафіку NIX.CZ.

Після початку широкомасштабної російської агресії асоціація CZ.NIC запропонувала свою допомогу у перенесенні частини мережевої інфраструктури домену .UA до Чехії.

В рамках спільного проєкту спеціалісти CZ.NIC відповідали за серверну частину проєкту, використовуючи свій багаторічний досвід побудови та експлуатації потужної DNS-інфраструктури. Про мережеву частину подбали фахівці вузла обміну трафіку NIX.CZ, які надали канал пропускною здатністю 100 GB та підключення до свого вузла. Реалізації проєкту значно допомогли інші партнери, які змогли у дуже короткий термін надати або дати в оренду необхідну техніку, або забезпечити підключення до закордонних мереж.

«Ми щиро вдячні за допомогу у такій складній ситуації нашим чеським колегам CZ.NIC та NIX.CZ, з якими ми маємо хороші стосунки, і з якими ми зазвичай зустрічаємось та спілкуємося на професійних міжнародних форумах», – каже Олег Левченко, директор компанії «Хостмайстер».

Зазначимо, що наприкінці лютого компанія «Хостмайстер» для забезпечення працездатності домену верхнього рівня .UA в умовах воєнного стану ввела в експлуатацію додаткові сервери та хмарні сервіси, розташовані в кількох країнах Європи, у тому числі й у Чехії та Швеції. Ці додаткові потужності використовуються також для нейтралізації DDoS-атак.

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