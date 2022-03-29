Впродовж місяця воєнного стану в домені .UA зареєстровано понад 3 тис. нових імен

29 марта 2022 г., 17:25

0

Tweet

Компанія «Хостмайстер» повідомляє, що з 24 лютого по 25 березня в домені .UA зареєстровано 3,04 тис. нових імен. Левова частка реєстрації, – 2 тис. імен, – у публічному домені com.ua, який використовують здебільшого комерційні організації. Тож, наявність реєстрацій показує, що український бізнес продовжує працювати і в умовах воєнного стану.

Домен .UA працює у штатному режимі, стабільно та безперебійно. Наприкінці лютого «Хостмайстер» переніс до країн Європи сервери, що забезпечують працездатність домену .UA. Раніше сервери були розташовані у Києві та деяких обласних центрах України.

Щоб запобігти можливим атакам на домен, «Хостмайстер» почав використовувати Cloudflare DNS firewall та хмарні технології, надані компаніями з різних країн.

На час дії воєнного стану в домені .UA було збільшено період повернення (redemption period) з 30 до 60 днів. Тобто, якщо реєстранти не змогли продовжити своєчасно доменне ім'я через складні обставини, права на нього зберігаються впродовж 60 днів після закінчення терміну дії цього імені. Збільшений період діє у публічних доменах, які обслуговує безпосередньо реєстр компанії «Хостмайстер», у тому числі com.ua, org.ua, kiev.ua, kyiv.ua та кількох регіональних доменах.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

0

Tweet