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Кіберфахівці ГУР Міноборони України завдали чергового потужного удару по рф

28 января 2024 г., 21:05
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Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує про чергову успішну кібератаку на росії ― знищено всю ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості.

Вказана компанія презентувала себе як одне з найбільш сучасних російських підприємств, яке надавало допомогу у впровадженні інформаційних систем до установ, що займаються проектуванням, виробництвом автомобільних та авіаційних компонентів, важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів, зокрема в інтересах російського оборонно-промислового комплексу.

Руйнівну атаку проти IPL Consulting здійснили фахівці ГУР, які проникли до внутрішньої мережі компанії та знищили всю її ІТ-інфраструктуру розміром понад 60 терабайт, десятки серверів і баз даних.

Вартість втраченого росією цифрового масиву даних підраховується. Як зазначається, в умовах санкційного тиску проти росії, що триває, завдані збитки для ворога — вкрай болючі. Крім того, постраждають десятки компаній рф, які працюють на «оборонку» держави-агресора.

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