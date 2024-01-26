Квартальний виторг Intel зріс на 10% до 15,4 млрд дол.

26 января 2024 г., 18:05

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Intel повідомила про результати за четвертий квартал 2023 фінансового року.

Компанія заявила про прибуток до вирахування певних витрат, таких як компенсація акціями, у розмірі 54 центів на акцію, що значно випередило очікування ринку на рівні 45 центів на акцію.

Виторг за звітний період зріс на 10% порівняно з попереднім роком до 15,4 млрд дол., перевершивши прогноз аналітиків на рівні 15,5 млрд дол.

Чистий прибуток Intel за звітний період склав 2,7 млрд дол., в порівнянні з чистим збитком у розмірі 700 млн дол. рік тому.

Як зазначають аналітики, зростання продажів допомогло перервати серію з семи кварталів поспіль, в яких компанія демонструвала зниження доходів, хоча валова маржа Intel знизилася на 2,6%, до лише 40% на кінець кварталу.

Генеральний директор Intel Пат Гелсінгер (Pat Gelsinger) заявив під час телефонної конференції з аналітиками, що основний бізнес компанії - випуск чипів для персональних комп'ютерів і серверів - принесе дохід у першому кварталі на рівні нижньої межі сезонного діапазону. Однак, за його словами, загальні продажі Intel, ймовірно, постраждають від слабкості дочірніх компаній, таких як підрозділ програмованих мікросхем, який знаходиться в процесі виділення в окрему бізнес-структуру.

За підсумками першого кварталу Intel прогнозує прибуток у розмірі 13 центів на акцію при виручці від 12,2 до 13,2 мільярдів доларів, що нижче очікуваного ринком показника у 33 центи на акцію при обсязі продажів у 14,15 мільярдів доларів.

Під час телефонної розмови фінансовий директор Intel Девід Зінснер (David Zinsner) повідомив аналітикам, що за останні кілька кварталів на ринку центрів обробки даних відбувся значний зсув у розподілі гаманців між процесорами та прискорювачами. Це пояснює, чому другий за величиною бізнес-підрозділ Intel, сегмент центрів обробки даних і штучного інтелекту, продемонстрував падіння доходу на 10% до всього лише 4 мільярдів доларів в цьому кварталі. Зінснер додав, що компанія очікує, що в першому кварталі підрозділ центрів обробки даних продемонструє ще одне "двозначне" падіння доходів порівняно з четвертим кварталом.

Група Client Computing, яка відповідає за продажі мікросхем для ПК продемонструвала зростання доходів на 33% порівняно з попереднім роком до 8,8 мільярдів доларів. Гелсінгер зазначив, що попит на чипи для ПК нормалізувався, а продажі особливо зросли в ігровому та комерційному сегментах. Він повідомив аналітикам, що компанія очікує зростання ринку ПК у 2024 році.

На фоні анонсів фінрезультатів акції Intel впали більш ніж на 10% після того, як компанія надала прогноз на перший квартал 2024 фінансового року, який виявився гіршим за очікування Уолл-стріт.

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