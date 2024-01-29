Завдяки Марку Геміллу та UNITED24 15 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun вже в Україні

29 января 2024 г., 8:25

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Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, повідомив, що 15 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun від легенди «Зоряних війн» та амбасадора UNITED24 Марка Гемілла вже в Україні!



Міністр зазначив, що це безпілотники від данської компанії Sky-Watch — одні з найкращих серед свого класу. Завдяки їм українські захисники розвідуватимуть позиції ворогів, не наражаючи себе на небезпеку.



RQ-35 Heidrun відноситься до БПЛА з нерухомим крилом, який запускається з руки та оперативно збирає дані з критично важливої зони, не наражаючи при цьому оператора дрона на небезпеку прямого вогню. Радіус збирання даних та передачі потокового відео сягає до 30 км, тоді як генерування нового 2D/3D картографічного матеріалу — до 25 кілометрів.



Компактна наземна станція має ступінь захисту оболонки IP68 та універсальне кріплення для антени ближнього або дальнього радіуса дії. Патч-антена ближнього радіусу дії дає змогу підтримувати зв'язок з БПЛА на відстані до 25 км.



Тривалість польоту дрону Heidrun - 1,5-2,5 години.



А ще надійна радіосистема RQ-35 Heidrun здатна протистояти російському РЕБу.



Один із наймасштабніших зборів Марк Гемілл та UNITED24 провели рік тому, зібравши $1 517 205 на 15 сучасних й ефективних безпілотників.



«Дякуємо Марку за постійну підтримку України та її захисників. Світло переможе», підкреслив Михайло Федоров.

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