 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 16 (1212)

12.04 - 19.04

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Квартальная выручка IBM сократилась на 3,4%, продажи облаков выросли на 5%

21 апреля 2020 г., 13:35
+11
голос

Квартальная выручка IBM сократилась на 3,4%, продажи облаков выросли на 5%

Компания IBM сообщила финансовые итоги первого квартала.

За отчетный период выручка составила 17,57 млрд долл, сократившись за год на 3,4%. Чистая прибыль снизилась с 1,59 до 1,18 млрд долл.

В октябре-декабре 2019 года выручка IBM увеличилась после пяти кварталов падения подряд. Чистая прибыль корпорации поднялась почти вдвое. При этом прибыль на акцию составила 1,84 долл., тогда как аналитики ожидали показатель в 1,8 долл.

Подразделение, которое вносит наибольший вклад - IBM Global Technology Services (Infrastructure & Cloud Services and Technology Support Services) — показало падение на 6% до 6,5 млрд долл.

При этом направление Cloud & Cognitive Software (куда входит и Red Hat) продемонстрировало прирост выручки на 5% до 5,4 млрд долл.

Направление Global Business Services принесло 4,1 млрд долл. - здесь практически без изменений за год.

Выручка подразделения Systems, занимающегося продажей мейнфреймов, серверов и СХД, составила 1,4 млрд долл., показав рост на 3%. Причем продажи систем IBM Z выросли на все 59%.

Подразделение Global Financing принесло лишь 299 млн долл., что на 26% ниже, чем было год назад.

Финансовый директор IBM Джеймс Кавано (James Kavanaugh) отметил, что на показатели компании влияние оказала сложившаяся ситуация с пандемией, которая начала обостряться с начала марта. По его заявлению еще в феврале все развивалось в соответствии и ожиданиями. Это заставило компанию пересмотреть и все прогнозы на текущий год.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  