Квартальная выручка IBM сократилась на 3,4%, продажи облаков выросли на 5%

21 апреля 2020 г., 13:35

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Компания IBM сообщила финансовые итоги первого квартала.



За отчетный период выручка составила 17,57 млрд долл, сократившись за год на 3,4%. Чистая прибыль снизилась с 1,59 до 1,18 млрд долл.



В октябре-декабре 2019 года выручка IBM увеличилась после пяти кварталов падения подряд. Чистая прибыль корпорации поднялась почти вдвое. При этом прибыль на акцию составила 1,84 долл., тогда как аналитики ожидали показатель в 1,8 долл.



Подразделение, которое вносит наибольший вклад - IBM Global Technology Services (Infrastructure & Cloud Services and Technology Support Services) — показало падение на 6% до 6,5 млрд долл.

При этом направление Cloud & Cognitive Software (куда входит и Red Hat) продемонстрировало прирост выручки на 5% до 5,4 млрд долл.

Направление Global Business Services принесло 4,1 млрд долл. - здесь практически без изменений за год.



Выручка подразделения Systems, занимающегося продажей мейнфреймов, серверов и СХД, составила 1,4 млрд долл., показав рост на 3%. Причем продажи систем IBM Z выросли на все 59%.

Подразделение Global Financing принесло лишь 299 млн долл., что на 26% ниже, чем было год назад.



Финансовый директор IBM Джеймс Кавано (James Kavanaugh) отметил, что на показатели компании влияние оказала сложившаяся ситуация с пандемией, которая начала обостряться с начала марта. По его заявлению еще в феврале все развивалось в соответствии и ожиданиями. Это заставило компанию пересмотреть и все прогнозы на текущий год.

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