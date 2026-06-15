Капіталізація SpaceX у перший день торгів перевищила 2,1 трильйона доларів

15 июня 2026 г., 9:35

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Перший торговий день акцій корпорації SpaceX на американській біржі Nasdaq завершився грандіозним ралі, у результаті якого ринкова вартість компанії Ілона Маска впевнено перешагнула позначку у 2,1 трлн дол.

Як повідомляє Reuters, папери під тикером SPCX відкрилися на рівні 150 дол. за акцію, що суттєво вище за ціну нещодавнього рекордної первинного розміщення на рівні 135 дол., і протягом усієї сесії демонстрували стійку позитивну динаміку. До моменту закриття регулярних торгів у Нью-Йорку вартість акцій зафіксувалася на позначці 160,95 дол., що означає чистий пристрій у 19% порівняно з ціною IPO.

Завдяки такому потужному старту SpaceX миттєво посіла шосте місце в списку найдорожчих публічних компаній Сполучених Штатів, випередивши напівпровідникового гіганта Broadcom і впритул наблизившись до корпорації Amazon, чия капіталізація наразі оцінюється у 2,6 трлн дол. За підсумками дня загальний обсяг торгів перевищив 510 млн акцій, а сумарна вартість паперів, що змінили власників, склала неймовірні 844 млрд дол. Це відбулося попри поточну збитковість аерокосмічного гіганта та скромніші фінансові показники порівняно з іншими представниками технологічного сектора з клубу трильйонероів.

Старт торгів пройшов без масштабних технічних збоїв, які свого часу затьмарили дебют Facebook у 2012 році, хоча Волл-стріт відчувала серйозне занепокоєння щодо спроможності інфраструктури Nasdaq витримати такий наплив заявок на тлі нещодавньої нестабільності акцій високотехнологічного сектора та компаній, пов'язаних із технологіями AI. Директор з інвестицій Mindset Wealth Management Сет Гікл (Seth Hickle) порівняв інвестування у SpaceX із купівлею акцій залізничних компаній у часи Промислової революції, підкресливши готовність інвесторів переплачувати так звану премію Ілона Маска за доступ до унікального активу. Водночас директор з інвестицій Crosscheck Management Тодд Шенбергер (Todd Schoenberger) закликав до обережності, зазначивши, що зараз папери активно скуповують на хвилі загальної ейфорії, проте реальні довгострокові тренди стануть зрозумілими лише за кілька тижнів. Поточні фінансові метрики SpaceX дійсно виглядають екстремально: за річного виторгу в 18,7 млрд дол. коефіцієнт ціни до продажів Price-to-Revenue сягнув аномального показника 112, що суттєво перевищує параметри будь-якої іншої компанії з мегакапіталізацією.

Попри те, що роздрібні інвестори отримали близько 20% від загального обсягу алокації, попит серед приватних фанатів Маска залишається дефіцитним. Офіційну церемонію відкриття торгів на Таймс-Сквер провели президентка SpaceX Гвін Шотвелл (Gwynne Shotwell) та фінансовий директор Брет Джонсен (Bret Johnson), тоді як сам Ілон Маск брав участь у заходах дистанційно через відеозв'язок із Техасу, де організував окреме святкування для персоналу.

Тріумф на біржі мав колосальне значення для ранніх інвесторів компанії. Зокрема, партнер Sequioa Capital Шон Магвайр (Shaun Maguire) підтвердив, що початкові інвестиції його фонду в розмірі 2 млрд дол. тепер оцінюються у понад 20 млрд дол. Один із перших інженерів компанії та засновник стартапу Impulse Space Том Мюллер (Tom Mueller) назвав трансформацію початкових паперових ескізів у такий масштабний бізнес сюрреалізмом. За попередніми розрахунками видання Hill.com, завдяки цьому лістингу близько 4 000 діючих та колишніх співробітників SpaceX офіційно стали доларовими мільйонерами.

Хоча поточна відсутність операційного прибутку за стандартами GAAP поки що не дозволяє SpaceX увійти до індексу S&P 500, компанія гарантовано претендує на прискорене включення до престижного індексу Nasdaq 100 за новими правилами Fast-Entry. Цей процес триватиме близько місяця замість стандартного року, що автоматично змусить пасивні індексні фонди та ETF почати масове скуповування паперів SPCX, забезпечуючи постійне зростання ліквідності. Поява такого потужного гравця вже спровокувала перерозподіл інвестиційних портфелів на ринку, створивши сильний тиск на акції прямих конкурентів. Зокрема, у п'ятницю акції супутникових та аерокосмічних фірм продемонстрували стрімке падіння: папери Planet Labs обвалилися на 9%, а EchoStar просіли на 11%.

Компанія SpaceX оцінює свій потенційний ринок у рекордні 28,5 трлн дол., спираючись на домінування у сфері запусків, де вона забезпечує понад чотири п'ятих від загальної маси світового корисного навантаження, та стабільні доходи Starlink. Попри те, що аналітики CFRA вже відкрили покриття акцій із рейтингом «Продавати», а експерти Morningstar оцінюють справедливу вартість бізнесу ближче до 780 млрд дол., великі гравці налаштовані оптимістично.

Головна виконавча директорка Laffer Tengler Investments Ненсі Тенглер (Nancy Tengler) резюмувала, що SpaceX купують не на основі фундаментальних показників, оскільки ця компанія, подібно до Amazon у минулому, фундаментально змінює сам спосіб життя людства.

Зліт ринкової капіталізації SpaceX понад позначку 2,1 трлн дол. у перший день торгів на Nasdaq є унікальним прецедентом для світової фінансової системи, коли компанія без чистого прибутку оцінюється дорожче за більшість індустріальних гігантів планети. Це наочно ілюструє феномен повного домінування наративу та віри у технологічне лідерство над класичним фундаментальним аналізом балансових звітів. Волл-стріт де-факто погодилася з тим, що традиційні коефіцієнти оцінки вартості непридатні для бізнесу, який контролює монопольний доступ до навколоземної орбіти та володіє стратегічною супутниковою інфраструктурою Starlink.

Стрімке зростання вартості акцій на 19% у перший день торгів також вказує на початок масштабної реструктуризації капіталу всередині всього технологічного сектора.

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