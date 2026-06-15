Україна та Латвія розширюють співпрацю у сфері безпілотників та антидронових рішень

15 июня 2026 г., 8:15

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Україна та Латвія працюють над розширенням оборонної співпраці. Про це йшлося під час зустрічі міністра оборони України Михайла Федорова з міністром оборони Латвії Райвісом Мелнісом.

Михайло Федоров привітав Райвіса Мелніса з призначенням на посаду Міністра оборони Латвії та подякував за послідовну підтримку України.

Зокрема, було відзначено рішення Латвії спрямовувати на підтримку України 0,25% ВВП, а також лідерство країни в Коаліції дронових спроможностей.

Україна високо цінує внесок Латвії у розвиток win-win співпраці, яка посилює обидві країни.

Латвія готує нову підтримку для України. Водночас український досвід та технології можуть бути корисним для посилення оборонних спроможностей Латвії, зокрема у сфері протиповітряної оборони.

Сторони обговорили, як практичний досвід України у протидії російським повітряним атакам може допомогти партнерам швидше адаптувати власні рішення до умов сучасної війни.

Команди міністерств оглянули співпрацю в межах Drone Deal та можливість створення спільних масштабних проєктів.

Сторони обговорили постачання антидронових засобів латвійського виробництва для українських підрозділів.

Також окремо розглянули постачання безпілотних систем для Сил оборони України. Йдеться, зокрема, про ударні дрони, наземні роботизовані комплекси та морські безпілотники.

Окремо українська сторона поінформувала про можливість випробування європейського озброєння та інновацій в Україні в межах ініціативи Test in Ukraine. Це важливо для виробників і партнерів, які хочуть зрозуміти, які рішення справді працюють в умовах сучасної війни.

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