У Києві обговорили «Стратегію кібербезпеки України 3.0»

15 июня 2026 г., 10:25

0

Tweet

У Києві відбулася стратегічна дискусія «Стратегія кібербезпеки України 3.0», організована Національним координаційним центром кібербезпеки при РНБО України. Захід об’єднав представників сектору безпеки і оборони, державних органів, міжнародних партнерів, експертного середовища, академічної спільноти та українських кібербезпекових компаній для обговорення майбутнього розвитку національної системи кібербезпеки України.





В основу оновленого документа ліг унікальний досвід відбиття ворожих атак, який сьогодні перетворює нашу державу з реципієнта допомоги на повноцінного контрибутора глобальної кібербезпеки.





Відкриваючи зустріч, секретар НКЦК Наталія Ткачук, Голова Держспецзв'язку Олександр Потій та інші учасники заходу відзначили унікальний шлях, який пройшла національна система кібербезпеки за останнє десятиліття.





«Війна, яку веде проти України російський агресор, є безпрецедентною за своїм масштабом. Вона триває одночасно на землі, в повітрі, на морі, в космосі та кіберпросторі. Кіберпростір остаточно став повноцінним театром воєнних дій. Цей десятирічний шлях і нинішній рівень нашої готовності були б неможливими без ефективної стратегічної координації», – наголосила Наталія Ткачук.





Олександр Потій зі свого боку підкреслив безпрецедентність виконання актуальної Стратегії з кібербезпеки в умовах повномасштабного вторгнення. За його словами, загальний рівень виконання документа на кінець 2025 року досяг 86% (порівняно з 32% у 2022 році).





«Це видатний результат для всієї нашої спільноти, що щоразу доводить стійкість інституцій, розуміння своїх завдань і здатність адаптуватися в будь-яких умовах. За 10 років НКЦК показав свою інституційну міцність. Та система, яка сьогодні координується Центром, не просто встояла, вона ефективно працює та трансформується», – зазначив Голова Держспецзв'язку.





Учасники дискусії детально розібрали проєкт оновленої Стратегії кібербезпеки. Як наголосили під час обговорення, це має бути «живий документ», здатний працювати на випередження, а не лише реагувати на вже наявні проблеми. Оновлена редакція фіксує перехід до принципово нових концептуальних підходів.





Ключовою зміною є відмова від пасивного очікування інцидентів на користь проактивного кіберзахисту. Нова парадигма робить ставку на кіберстійкість та цілеспрямоване виснаження ресурсів супротивника. Крім того, Стратегія дає відповідь на новітні виклики: враховуються загрози, пов'язані з використанням штучного інтелекту, а також починається системна робота для позбавлення залежності від вузького кола ІТ-постачальників.





Зазнає трансформацій і сама модель управління. Від звичного, але часто неефективного планування на рік переходять до довгострокових операційних планів. Контроль за якістю його виконання візьме на себе НКЦК.





Значну увагу приділили кіберстійкості та імплементації європейського законодавства, зокрема NIS2. Щоб гарантувати безпеку державних реєстрів та даних навіть у разі кінетичних атак на дата-центри, Стратегія передбачає активний розвиток захищених хмарних технологій та впровадження моделі цифрових посольств.





Важливим акцентом нової Стратегії є зміна ролі України на міжнародній арені. Олександр Потій звернув увагу на те, що завдяки тісній взаємодії з європейськими та євроатлантичними структурами (зокрема з Центром передового досвіду НАТО CCDCOE та агенцією ENISA), Україна сьогодні перестає бути виключно реципієнтом допомоги.





«Ми маємо унікальний практичний досвід, якого немає в жодній з країн-партнерів, оскільки вони не знаходяться у стані гарячої війни. Ми вже відчуваємо, що стаємо контрибуторами регіональної та глобальної кібербезпеки. Наш досвід і перехід до виснаження противника безпосередньо підвищують безпековий потенціал наших союзників», – підсумував Олександр Потій.





Оновлена Стратегія кібербезпеки України 3.0 після врахування експертних пропозицій має закласти міцний фундамент для здобуття переваги над ворогом у кіберпросторі та забезпечення довгострокової стійкості держави.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI