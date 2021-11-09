Jetson AGX Xavier размером с ладонь выполняет 200 триллионов операций в секунду

9 ноября 2021 г., 17:25

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Компания NVIDIA представила NVIDIA Jetson AGX Orin, по ее заявлению - самый компактный, мощный и энергоэффективный суперкомпьютер с искусственным интеллектом для робототехники, автономных машин, медицинских устройств и других встраиваемых edge-систем.



Построенный на архитектуре NVIDIA Ampere, суперкомпьютер Jetson AGX Orin обеспечивает в 6 раз большую вычислительную мощность в прежнем форм-факторе и совместим со своим предшественником Jetson AGX Xavier. Будучи размером с ладонь, он выполняет 200 триллионов операций в секунду, что сравнимо с сервером на базе GPU.



Подчеркивается, что новый компьютер Jetson ускоряет весь программный стек NVIDIA для ИИ, позволяя разработчикам развертывать самые большие и сложные модели, необходимые для решения задач искусственного интеллекта и робототехники на периферии по распознаванию естественного языка, трехмерного восприятия, интеграции данных сенсоров и многих других.



«По мере того как робототехника и встроенные вычисления трансформируют производство, здравоохранение, розничную торговлю, транспорт, умные города и другие важные секторы экономики, спрос на обработку данных продолжает расти, - отметил Дипу Талла (Deepu Talla), вице-президент и директор по встроенным и периферийным вычислениям в NVIDIA. - Jetson AGX Orin удовлетворяет эту потребность, позволяя 850 000 разработчиков Jetson и более 6 000 компаний, создающих коммерческие продукты на его базе, создавать и развертывать автономные машины и edge-приложения ИИ, хотя еще недавно это казалось фантастикой».



Jetson AGX Orin оснащен графическим процессором NVIDIA Ampere и CPU Arm Cortex-A78AE, а также ускорителями нового поколения для глубокого обучения и зрения. Высокоскоростные интерфейсы, широкая полоса пропускания памяти и поддержка мультимодальных датчиков обеспечивают возможность запускать сразу множество параллельных конвейеров приложений ИИ.



Клиенты, использующие Jetson AGX Orin, могут взять на вооружение стек ускоренных вычислений NVIDIA CUDA-X, SDK NVIDIA JetPack и новейшие инструменты NVIDIA для разработки и оптимизации приложений, включая рабочие процессы разработки в облачной среде. Предварительно обученные модели из каталога NVIDIA NGC™ оптимизированы и готовы к тонкой настройке с помощью набора инструментов NVIDIA TAO и наборов данных клиентов. Это сокращает время и затраты на развертывание ИИ производственного качества, а облачные технологии позволяют легко обновлять продукт на протяжении всего срока его службы.



Экосистема встраиваемых вычислений на базе Jetson от партнеров включает широкий спектр услуг и продуктов, в том числе камеры и другие мультимодальные датчики, несущие платы, услуги по проектированию оборудования, модели ИИ и системное программное обеспечение, инструменты для разработчиков и разработку пользовательского программного обеспечения.



Для конкретных случаев использования фреймворки включают NVIDIA Isaac Sim на Omniverse для робототехники, SDK NVIDIA Clara Holoscan для здравоохранения и NVIDIA DRIVE™ для автономного вождения. Последняя версия Isaac включает поддержку Robot Operating System (ROS).



Jetson AGX Orin лежит в основе NVIDIA Clara Holoscan - новой вычислительной платформы для индустрии здравоохранения, которая позволяет разработчикам создавать программно определяемые медицинские устройства, позволяющие запускать потоковые edge-приложения с низкой латентностью. Такая вычислительная мощность необходима таким устройствам, как компьютерные томографы и камеры отделений интенсивной терапии, чтобы передавать данные с датчика в конвейер для принятия решений с помощью ИИ. Это позволяет разработчикам создавать микросервисы ИИ, которые запускают потоковые приложения с малой задержкой на устройствах, одновременно передавая более сложные задачи в центр обработки данных.

DRIVE AGX Orin, работающий на архитектуре NVIDIA Ampere, как и Jetson AGX Orin, является предпочтительной платформой для транспортной отрасли. Это усовершенствованный процессор, стоящий за недавно анонсированными платформами ИИ NVIDIA DRIVE Concierge и DRIVE Chauffeur, которые призваны кардинально поменять возможности пассажиров внутри автомобиля с помощью умных помощников и обеспечить безопасность автономного вождения, соответственно. Десятки мировых производителей автомобилей, стартапов по созданию новых транспортных средств и производителей роботакси используют его высокопроизводительные вычислительные мощности для создания следующего поколения интеллектуальных программно определяемых мобильных решений.



Модуль NVIDIA Jetson AGX Orin и комплект разработчика будут доступны в первом квартале 2022 года.

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