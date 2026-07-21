NVIDIA масштабує AI та квантові технології в межах місії Genesis

21 июля 2026 г., 11:45

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Компанія NVIDIA оголосила про розширення історичного партнерства між США та Японією. Японія стала першим міжнародним партнером у масштабній ініціативі Genesis Mission, яка покликана залучити провідні наукові лабораторії та бізнес для прискорення наукових відкриттів за допомогою штучного інтелекту.



У межах цієї співпраці NVIDIA спільно з провідними японськими інститутами розгортає нові суперкомп'ютерні потужності, що об'єднують передову архітектуру Blackwell та квантові обчислення.



У RIKEN, провідному національному інституті комплексних досліджень Японії, офіційно розпочали роботу дві суперкомп'ютерні системи, побудовані на базі чипів NVIDIA GB200 та мережевої інфраструктури NVIDIA Quantum-X800.



RIKYU (AI для науки) - нова система, розгорнута на платформі GB200 NVL4, об'єднує 1600 графічних процесорів NVIDIA Blackwell. Суперкомп'ютер призначений для розробки відкритих фундаментальних моделей та прискорення впровадження AI у сферах наук про життя, матеріалознавства та автоматизації лабораторних досліджень.



ROQUO (квантовий суперкомп'ютер) - гібридна система класу Quantum-HPC, яка тісно інтегрує квантові процесори з прискореними обчисленнями 540 графічних чипів Blackwell через платформу GB200 NVL4. ROQUO фізично з'єднаний із квантовими комп'ютерами RIKEN у містах Вако та Кобе - зокрема з іонною квантовою системою Reimei від компанії Quantinuum. Уже в перші місяці роботи вчені почали використовувати еволюційні AI-фреймворки та платформу NVIDIA CUDA-Q для автоматичної генерації квантових схем для системи Reimei.



Штучний інтелект є критично важливою технологією для масштабування квантових процесорів (QPU), проте його інтеграція у квантові робочі процеси залишається складним викликом.



У Глобальному центрі досліджень та розробок квантово-AI-технологій для бізнесу (AIST G-QuAT) NVIDIA впроваджує передові алгоритми AI для поточних і майбутніх квантових систем. Для цього використовуються дві нові технології.



NVIDIA NVQLink забезпечує наднизьку затримку з'єднання між класичними GPU та квантовими процесорами.



Відкриті моделі NVIDIA Ising підтримують автоматичне калібрування QPU та AI-декодування для квантової корекції помилок.



Високоточне моделювання хімічних систем є основою для створення нових ліків і матеріалів. Консорціум у складі Mitsubishi Chemical, Mizuho Bank, Університету Кейо, AIST, Університету Торонто та NVIDIA продемонстрував новий робочий процес на базі AI та GPU для молекулярного спектрального аналізу.



Завдяки використанню графічних процесорів NVIDIA вдалося досягти 13,4-кратного прискорення обчислень порівняно зі звичайними процесорними вузлами. Такий стрибок дозволить дослідникам набагато швидше аналізувати складні структури - наприклад, фоторезист для екстремальної ультрафіолетової літографії (High NA EUV), що критично важливо для сучасного виробництва напівпровідників.



Паралельно компанія Fujitsu спільно з NVIDIA досліджує ефективні методи масштабування квантово-хімічного моделювання через платформу NVIDIA CUDA-Q. Наразі Fujitsu розпочала тестові випробування інтерфейсу NVQLink для оптимізації контролю над своїм гібридним квантово-класичним обчислювальним середовищем.



Зазначено, об'єднуючи промисловість, академічні кола та урядові структури, США та Японія на базі платформи NVIDIA створюють спільний глобальний фундамент для практичного застосування квантових обчислень великого масштабу та науки майбутнього, керованої штучним інтелектом.

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