UiPath совершенствует среду разработки программных роботов

9 ноября 2021 г., 16:55

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Фирма UiPath в этот понедельник представила новый релиз своей платформы роботизированной автоматизации процессов (RPA), с которым предприятия получат больше способов оптимизировать выполнение часто повторяющихся офисных процедур с помощью программных роботов.

Одним из новых дополнений этой RPA-платформы стал инструмент UiPath Integration Service. С его помощью разработчики могут обеспечить взаимодействие создаваемых ботов с программой не только через пользовательский интерфейс, но и посредством API. Первый метод более интуитивен, но не лишён недостатков. В частности, пользовательский интерфейс чаще меняется при обновлениях программного обеспечения, чем API, из-за чего бот приходится раз за разом переписывать заново.

Помимо того, UiPath Integration Service позволяет комбинировать оба способа, например, для автоматизации процесса, в который вовлечены как современные приложения, поддерживающие API, так и старый софт, не имеющий такой возможности.

С новым релизом команды разработчиков также получили возможность создания конвейеров RPA-автоматизации для Linux. В тех случаях, когда автоматизируемая задача оказывается слишком сложной и требует подключения специализированных моделей машинного обучения, теперь можно импортировать нейронную сеть из внешнего источника, используя инструмент ML Ops Solution.

UiPath стремится упростить не только сам процесс создания программных роботов, но и обеспечение их работы в производственной среде. С этой целью компания дополнила свою платформу возможностью Robot Auto-healing — для выявления и устранения без участия человека некоторых технических проблем, затрагивающих RPA-боты.

Отделам кибербезопасности пригодится интеграция с платформой защиты конечных точек Falcon — результат анонсированного месяц назад альянса с компанией CrowdStrike. Это позволит анализировать данные рабочих процессов RPA в рамках расследования инцидентов.

Так называемых «гражданских разработчиков», то есть людей без опыта кодирования, которым все чаще приходится участвовать в проектах автоматизации, порадует Object Repository. Новинка под таким названием предоставит им доступ к набору базовых программных «кирпичиков», из которых относительно несложно складывать работающие боты RPA.

Чтобы улучшить взаимодействие с конечными пользователями, UiPath обновила десктопное приложение UiPath Assistant, плотнее интегрировав его с UiPath Marketplace, своим магазином готовых к употреблению компонентов RPA.

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