NVIDIA представила нові суперкомп'ютери Jetson Thor для масової робототехніки та периферійного AI

17 июля 2026 г., 15:35

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Епоха, коли універсальні роботи та автономні машини залишають дослідницькі лабораторії задля масового виходу на ринок, офіційно розпочалася. На тлі цього зростає попит на компактні та енергоефективні суперкомп'ютери, здатні запускати великі AI-моделі безпосередньо «на місцях».



Щоб задовольнити цю потребу, компанія NVIDIA презентувала нові обчислювальні модулі T3000 та T2000 на базі архітектури NVIDIA Thor. Новинки орієнтовані на масову робототехніку та периферійні системи штучного інтелекту.



Платформа Jetson AGX Thor уже стала основою для людиноподібних роботів нового покоління, а її впровадженням активно займаються лідери індустрії, серед яких 1X, Agile Robots, Amazon Robotics, Boston Dynamics, FANUC, Hitachi та Techman Robot.



Основним драйвером нових можливостей стануть модулі Jetson та IGX T3000. Вони забезпечують продуктивність AI на рівні 865 терафлопс у форматі FP4, маючи при цьому вдвічі менші габарити та енергоспоживання, ніж флагманський чип T5000.



Платформа Jetson T3000 оснащена графічним процесором на архітектурі NVIDIA Blackwell; 8-ядерним центральним процесором Arm Neoverse; 32 ГБ надшвидкої оперативної пам'яті LPDDR5X із пропускною здатністю 273 ГБ/с; мережевим підключенням 25 GbE.



Для роботів, які працюють пліч-о-пліч з людьми, розроблена модифікація IGX T3000. Вона пропонує ідентичну потужність, але має інтегровану систему функціональної безпеки та безперешкодно запускає стек безпеки NVIDIA Halos for Robotics.



Попри компактні розміри, T3000 забезпечує таку ж швидкість роботи (інференсу) з мультимодальними AI-моделями (зокрема, великими мовними та візуальними моделями), як і старша модель T5000. Перехід на T3000 дозволить виробникам роботів суттєво знизити собівартість пристроїв в умовах високих цін на пам'ять.



Модуль Jetson T2000 відкриває доступ до архітектури Thor для ширшого спектра периферійних систем. Маючи продуктивність 400 терафлопс FP4 та 16 ГБ оперативної пам'яті, цей чип стане точкою входу для розробників візуальних AI-агентів, автономних мобільних роботів (AMR), промислових маніпуляторів та інших розумних пристроїв.



Завдяки релізу нових модулів NVIDIA тепер пропонує повністю масштабовану периферійну платформу із продуктивністю від 70 TOPS до 2000 терафлопс, що дозволяє закрити будь-яке AI-завдання.



Разом із залізом NVIDIA представила нові інструменти автоматизації (Jetson agent skills). Розумні AI-агенти беруть на себе завдання з конфігурації систем та оптимізації ПЗ, на які раніше інженери витрачали тижні ручної роботи.



Ці інструменти підтримують усю лінійку продуктів (включаючи родини Jetson Thor та Jetson Orin), дозволяючи запускати складні AI-моделі на конфігураціях із меншим обсягом пам'яті.



Лідери гуманоїдної робототехніки UBTech та Agile Robots змогли зменшити споживання пам'яті системами на величину до 15 ГБ, що дозволило їм перейти з дорожчих модулів Jetson AGX Orin 64 ГБ на версії з 32 ГБ.



У сфері розумного ритейлу компанія SandStar знизила споживання пам'яті на 4 ГБ, перейшовши на модуль Jetson Orin NX 8 ГБ замість 16 ГБ.



Компанія NoTraffic, яка створює рішення для розумного транспорту, скоротила використання пам'яті на 30% на модулях Jetson TX2 NX, отримавши запас потужності для нових AI-функцій без модернізації заліза.



NVIDIA також адаптувала свою нову відкриту модель-фундамент для роботів Cosmos 3 під нову апаратну платформу.



Полегшена модель Cosmos 3 Edge (4 млрд параметрів) дозволяє фізичним роботам бачити навколишній світ, аналізувати його в реальному часі, а також прогнозувати та генерувати дії безпосередньо на пристрої. Завдяки відкритому фреймворку розробники можуть донавчити Cosmos 3 Edge під конкретного робота та його сенсори за один день. Це дозволяє швидко подолати «розрив між симуляцією та реальністю» (sim-to-real gap).



Оскільки сімейство NVIDIA Thor ділить спільну мікроархітектуру та софтверний стек, розробники можуть розпочати створення своїх продуктів уже сьогодні.



Наприкінці цього місяця з виходом пакета JetPack 7.2.1 стане доступний режим емуляції T3000 на базі вже наявних комплектів розробника Jetson AGX Thor. Емуляція модуля T2000 з'явиться в наступних релізах.



Офіційний старт продажів фізичних модулів Jetson T3000 та T2000 запланований на перший квартал 2027 року. Численні партнери компанії (зокрема, ADLINK, Advantech, Seeed Studio та інші) вже готують власні комерційні рішення на базі архітектури Thor.

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