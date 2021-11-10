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Sony инвестирует 500 млн долл. в новое предприятие TSMC

10 ноября 2021 г., 9:15
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Как сообщает Reuters, компания Sony заявила, что инвестирует около 500 млн долл. в совместное предприятие с TSMC.

Строительство завода в Японии, о котором местные СМИ заявили в прошлом месяце и где будут производиться среди прочего и датчики изображения Sony, начнется в следующем году. Предприятие потребует общих инвестиций в 7 млрд долл. и начнет выпускать продукцию 2024 г.

«Предполагается, что фабрика создаст около 1500 рабочих мест для высокотехнологичных специалистов и будет иметь ежемесячную производственную мощность 45 тыс 12-дюймовых пластин», - заявили в Sony и TSMC. Отмечается, что проект имеет «сильную поддержку со стороны правительства Японии», но не уточняется была ли это и финансовая поддержка.

По их словам, завод будет производить 22-нанометровые и 28-нанометровые чипы.

TSMC заявила, что намерена потратить 100 млрд долл. в протяжении следующих трех лет на расширение мощностей по выпуску полупроводниковых продуктов и строит в США завод по производству микросхем стоимостью 12 млрд долл. штат Аризона.

Во вторник TSMC также объявила, о планах построить новый завод по производству чипов в городе Гаосюн на юге Тайваня, поскольку крупнейший в мире контрактный производитель микросхем претендует на увеличение производства на фоне глобальная нехватка чипов.

Новый завод будет производить процессоры по нормам 7 нм и 28 нм.

Строительство завода также, как и в Японии начнется в следующем году, а производство намечено на 2024 г.

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