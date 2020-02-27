Из-за коронавируса ухудшен прогноз глобальных поставок ноутбуков

27 февраля 2020 г., 16:35

По мнению специалистов из TrendForce, вспышка вируса COVID-19 привела к серьезным нарушениям в устоявшейся цепочке поставок производителей ноутбуков. Налицо нехватка рабочей силы, задержка в возобновлении работы отдельных предприятий, нехватка компонентов, логистические и транспортные ограничения. Вследствие действия этих факторов, по итогам февраля будет отгружено не многим более 5,7 млн ноутбуков (-47,6% «YoY»), тогда как еще в конце января ожидалось поставка 10,8 млн устройств.

Предполагается, что в марте производство компьютеров начнет постепенно восстанавливаться, однако этого окажется недостаточно для восстановления февральского провала. Как результат, в начальной четверти нынешнего года глобальные поставки ноутбуков вряд ли превысят 27,50 млн, тогда как месяцем ранее объем рынка оценивался в 35 млн устройств. Ожидаемый результат окажется на 35% хуже в квартальном сопоставлении и на 26% — в годовом.

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