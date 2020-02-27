В Firefox вводится шифрование веб-адресов по умолчанию

27 февраля 2020 г., 15:55

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Начиная со вторника браузеры североамериканских пользователей Firefox начали предоставляют шифрованный доступ к веб-адресам. Эта инициатива Mozilla нацелена на подавление вредоносных действий хакеров и торговцев, которые используют «супер-куки» для отслеживания посещения пользователями веб-сайтов.

Реализовать это позволяет протокол под названием DNS over HTTPS или DoH. Он долгое время (около года) был доступен опционально в Firefox и других браузерах, но, согласно статистике, его мало кто использовал. С новым апгрейдом Mozilla сделала DoH активным по умолчанию. Развёртывание этого обновления будет растянуто на несколько недель, в течение которых компания будет отслеживать и устранять возникающие проблемы.

Каждый веб-сайт имеет IP-адрес, начитывающий до 12 цифр. Система доменных имён (DNS) ассоциирует эту серию цифр с более удобным для запоминания именем, таким как TechXplore.com. Браузеры пересылают имя на сервер, который находит соответствующий ему цифровой IP-адрес. Поскольку этот запрос незашифрован, интернет-провайдеры и другие заинтересованные стороны могут перехватывать его и использовать полученную информацию в маркетинговых целях, либо для перенаправления пользователей браузера на мошеннические сайты.

DoH закрывает эту лазейку для хакеров, шифруя любые данные, вводимые в адресной строке браузера. Однако этим же он создает препятствия для отслеживания правоохранительными органами незаконной деятельности в Сети.

Когда протокол DoH был официально принят в 2018 году, Пол Викси (Paul Vixie), один из архитекторов DNS, назвал его прибежищем для преступников и разрушителем безопасности в Интернете, а прошлым летом организация интернет-провайдеров Великобритании из-за этого присудила Mozilla титул «злодея года».

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