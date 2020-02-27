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NEC Display Solutions расширяет партнерство с UC Workspace

27 февраля 2020 г., 17:05
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NEC Display Solutions расширяет партнерство с UC Workspace

Компании NEC Display Solutions и UC Workspace объявили о расширении статуса платинового партнера компании NEC Display Solutions. Компания NEC представила персонализированную версию Quicklaunch на выставке ISE 2020 в Амстердаме, и планирует выпустить ее во второй половине этого года. Помимо этого, был представлен сервис NEC Room Management Service на базе UC Workspace.

Сервис NEC Room Management Service (RMS) упрощает контроль и мониторинг рабочих мест и при этом обеспечивает доступ к аналитическим данным, необходимым для повышения эффективности и производительности труда. Сервис NEC RMS не ограничивается аналитикой параметров на рабочем месте; это инструмент, обеспечивающий трансформацию рабочих данных в аналитическую информацию, действия и результаты.

NEC RMS позволяет контролировать рабочее пространство, оповещая о производительности и отчетности в режиме реального времени. Для управления рабочими пространствами с поддержкой Quicklaunch также можно использовать шаблоны и настройки конфигурации.

Благодаря возможности быстро выявлять оборудование и рабочие области с низким потенциалом, можно грамотно распределять инвестиции, правильно оценивать возможности использования технологий и оптимизировать рентабельность.

Решение дает возможность отслеживать эффективность использования рабочего пространства, а также приложений и поставщиков для организации конференций. Доступна функция отслеживания совещаний, на которых никто не присутствовал, чтобы понять, как лучше оптимизировать использование рабочего пространства.

«Спрос на интеллектуальные рабочие пространства меняется, как и требования наших клиентов, — объясняет Анджела Хлавка, директор UC Workspace. — Пакет решений NEC, в который входят Quicklaunch и NEC Room Management Service, позволяет обеим организациям идти в ногу со временем; их предложение — это простое, гибкое и эффективное решение, которое помогает клиентам переходить от слов к делу».

Партнерство NEC Display Solutions и UC Workspace становится более тесным в ответ на новые требования клиентов и широкое распространение динамично развивающихся пространств для совместной работы. «Теперь решения NEC Quicklaunch и NEC Room Management Service оптимизированы для широкоформатных мониторов NEC, — добавляет Бисс. — Компания NEC Display Solutions продолжит работать над созданием инновационных интерактивных решений, мониторов и проекторов для бизнеса, которые соответствуют требованиям бесперебойной работы».


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