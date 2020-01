ИТ образца 2030 г.

0

Прогнозировать будущее, как известно – сложное и неблагодарное дело. Оценить текущее положение вещей, оглянуться на один или два года назад и сделать прогноз на десятилетие вперед вполне реально, но такой прогноз может получиться как минимум недостоверным. Впрочем, для тех, кто зарабатывает на хлеб отслеживанием тенденций, перспективные идеи могут выглядеть вполне ясно, и к их мнению в этом вопросе стоит прислушаться.

«Мы всегда переоцениваем изменения,

которые произойдут в ближайшие два года,

и недооцениваем изменения следующих десяти лет»

Билл Гейтс

Наибольшие надежды аналитики и наблюдатели связывают с технологиями искусственного интеллекта и автоматизации. Так, люди все активнее взаимодействуют с постоянно умнеющими машинами и в течение следующих 10-15 лет их применение трансформирует рабочие места, говорится в отчете «Skill shift: Automation and the future of the workforce» консалтинговой компании McKinsey & Co. А Операции по вводу и обработке информации станут выполняться машинами. Более того – с помощью алгоритмов люди (а если говорить конкретнее – работники интеллектуального труда) избавятся и от базовых задач, связанных с принятием решений. При этом спрос на более развитые когнитивные способности, включая креативность, критическое мышление, комплексную обработку информации и пр. будет стабильно увеличиваться к 2030 г. Но давайте поговорим обо всем по порядку.

«Кремниевому» руководителю быть

Машины-менеджеры, еще недавно казавшиеся лишь плодом воображения писателей-фантастов, уже становятся реальностью. И свидетели этой реальности – водители служб Uber и Lyft. В 2015 г. группу ученых из Университета Карнеги-Меллона, исследующих человеко-машинное взаимодействие, наблюдала за тем, как таксисты реагируют на то, что ими руководят не люди, а компьютеры. «Руководят» – это, конечно, сказано громко. Но, тем не менее, именно они распределяют маршруты, устанавливают стоимость поездок и оценивают продуктивность водителей.

Исследователи были удивлены тем обстоятельством, с какой легкостью работники восприняли идею получения указаний от алгоритмов, и как быстро они приспособились к новому порядку. Правда, водители иногда выключали приложения, например, когда им нужен был отдых после длительной поездки. Но это же люди…

Лаура Дабиш (Laura Dabbish), адъюнкт-профессор компьютерных наук Университета Карнеги-Меллона и исполнитель исследования, отмечает, что водителей не особо беспокоили определенные ограничения (например, они не могли сами устанавливать место посадки пассажира). «Так происходит из-за того, что свобода, которую они получили, компенсировала недостаток контроля, – убеждена Дабиш. – Также это может объясняться отсутствием опыта работы некоторых водителей с другими видами систем – с теми же людьми-диспетчерами».

Алгоритмы призваны «выравнивать» поведение людей с целью сделать его более оптимальным, поэтому по мере приобретения водителями опыта работы с приложением, они продолжали подстраивать свои рабочие стратегии. Поэтому можно уже сделать вывод, что перспективы у «кремниевого» руководства вполне жизнеспособны. Но, как говорится, поживем – увидим.

В партнерских отношениях с… искусственным интеллектом

Следующая декада ИТ будет «эпохой совместного познания», убежден инвестор и советник в Кремниевой долине Зоравар Бири Синкх (Zorawar Biri Singh). Этот период породят усилившееся применение когнитивных технологий, постоянные проблемы, связанные с дефицитом человеческого внимания и потребностью в независимых арбитрах. «Мы сейчас на следующем этапе, когда люди сотрудничают с машинами, алгоритмами и когнитивными системами, и делятся с ними человеческими познаниями и тренируют системы чтобы переложить на них часть своей работы», – уверен эксперт. В своих заметках он пишет про шесть стадий эволюции ИТ, начиная от мэйнфреймов (I), к ПК и сетям (II), за которыми последовали Веб и серверы (III), виртуализация (IV), мобильные и облачные технологии (V), и, наконец, смесь из искусственного интеллекта, робототехники, Интернета Вещей и периферийных (или краевых) вычислений (Edge Computing). Последний этап видится перспективным и в следующем десятилетии.

Шесть стадий эволюции информационных технологий (можно увеличить изображение по клику)



Недавний отчет Forrester Research также фокусируется на объединении людей и компьютеров на рабочих местах. То, каким образом выполняется работа, уже радикальным образом изменилось, – отмечают исследователи в отчете. – Работа в будущем будет целиком зависеть от симбиозного взаимодействия человека и машины. И это уже не традиционная схема «человек – руководитель, машина – исполнитель». Новая парадигма предполагает, что задачи руководства, принятия решений и исполнения будут распределяться между роботами и людьми таким образом, чтобы результат был самым оптимальным.

Исход менеджеров среднего звена

В посвященных будущему ИТ отчетах Gartner есть весьма интересные прогнозы вплоть до 2035 г. И один из главных состоит в том, что большая часть задач, реализующих бизнес-цели, будет выполняться независимыми, узкоспециализированными командами, уходя от принципа «сверху вниз». Т.е. на смену авторитетному лидеру, представляющему своего видение и управляющему ходом его реализации, приходит группа людей, принимающая решения о необходимости определенных изменений и сама воплощающая их в жизнь.

В своем отчете How We Will Work in 2028 эксперты компании описывают автономные группы, состоящие из высокоэффективных сотрудников с разнообразными умениями, знаниями и навыками. Такие команды должны будут увеличиваться и уменьшаться в масштабах в зависимости от ситуации, т. е. изменений рабочей нагрузки, временных ограничений и «интенсивных волн информационного обмена и координации». Эксперты сходятся во мнении, что у данного подхода, напоминающего облачные вычисления, есть потенциал.

Еще одно хлесткое предсказание Gartner, состоит в том, что в будущем алгоритмы приведут к резкому сокращению числа менеджеров среднего звена. А у оставшихся круг обязанностей существенно сузится. «Главным образом это будет результатом стремления к повышению производительности и сокращения расходов во многих областях», – уверена Хелен Пойтевин (Helen Poitevin), вице-президент по исследованиям Gartner, отвечающая за управление человеческим капиталом. По ее словам, есть посмотреть на сектор розничной торговли, то можно увидеть, что здесь высокая степень автоматизации логистики, цепочек поставок и складирования уже привела к смене роли линейного менеджера. «То же самое произойдет и в более созидательных областях деятельности, где средний менеджмент играет сейчас чересчур надзорные функции, тем самым препятствуя выражению креативности команд и способности команд превращаться в кросс-функциональные», – прогнозирует аналитик.

Что останется людям

Итак, масса низкоуровневой работы и формальные функции управления среднего уровня уходят, что же останется информационным работникам будущего? По мнению аналитиков, все еще существуют множество аспектов в сфере менеджмента, которые машинный интеллект пока не может выполнять. «Присутствует эмоциональный и социальный аспект управления, требуемый для реагирования на отчеты, мотивации персонала и «разруливания» сложных ситуаций. Эмоциональный интеллект необходим для разговора с сотрудником и понимания того, как он выполняет свои обязанности, чем ему интересно заниматься, и предоставление обратной связи», – объясняет г-жа Дабиш. Технологии стали гораздо лучше распознавать эмоциональное состояние человека, понимать естественный человеческий язык, и даже поддерживать некое подобие разговора, но мы все еще очень далеки от замены социальных аспектов менеджмента. Очевидно, что похвала и комплименты от приложения не так важны, как простое человеческое общение.

Так что, как бы ни были мощны компьютеры, люди все равно останутся частью рабочих мест будущего. Крупные западные компании уже активно работают над проектами с Большими данными для построения систем с возможностями машинного обучения. Однако фирмам средней руки на такое рассчитывать не приходится как минимум в краткосрочной перспективе. Менеджер не может просто так взять и сказать себе: «А давай-ка я проанализирую свою работу и алгоритмизирую ее». Пока нет. До тех пор, пока есть вещи, которые нельзя измерить. Если взять примеры Uber и Lyft, там компьютер мог легко управлять рейтинговой системой, однако оценить, как реально работает человек и что можно улучшить, он уже не в состоянии. «В нашем исследовании водители ощущали сильное давление, связанное с поддержанием своих оценочных рейтингов», – Дабиш. Поэтому глубокие размышления и стратегическое мышление остаются (пока) за нами.

Технический стресс

Еще одно предсказание Gartner касается все возрастающей зависимости людей от технологий. Она неизбежно вызывает усиление стресса у работников, которые ощущают непрерывную связь с работой. Еще одним фактором стресса будет постоянная тяга к тому чтобы быть в курсе новых технологий. Аналитики предполагают, что это в свою очередь приведет к тому, что все больше работы будет выполняться, а чувство того, что мы работаем 24 часа 7 дней в неделю, станет нормой.

В отчете Forrester говорится, что современные работники уже беспокоятся о будущем своих рабочих мест и задумываются о том, как сделать свои обязанности неавтоматизируемыми. Но это в корне неправильный подход. Сотрудники уже столкнулись с изменением и постоянной потребностью переоценивать и формировать новые знания, умения и навыки для того чтобы поддерживать скорость рынка. Раз компании превращаются в образовательные институты, то работники должны становиться постоянно обучающимися, осваивающими базовые навыки, адаптирующимися к новым моделям работы и понимающими, что означает быть готовым к будущему, отмечают эксперты.

Согласно исследованию McKinsey, к 2030 г. время, потраченное с использованием различных технологических новшеств, увеличится на 50% в США и на 41% – в Европе. Ожидается, что наибольшим спросом будут пользоваться умения, навыки и знания в сфере ИТ и программирования, рост составит 90% между 2016 и 2030 гг. «Люди, владеющие ими, все равно будут в меньшинстве, тем не менее, для нового века автоматизации будет важным развитие хотя бы базовых «цифровых» навыков», – говорится в отчете.

Общее количество потраченных часов в Европе и США за 2016 г. и прогноз на 2030 г., млн. (можно увеличить изображение по клику) Источник: McKinsey Global Institute Workforce Skills Model

Чем же нам ответить на технические стрессы и потребность в постоянном повышении квалификации? Хелен Пойтевин предлагает шире смотреть на новые технологии. «Прежде всего, необходимо сфокусироваться на адаптируемости, – сообщает она. – Люди – высоко адаптируемые особи. Это свойство и возможность обучаться чрезвычайно важны». По ее словам, нам необходимо с высоты птичьего полета оценивать влияние технологий. Нам нужно стремиться к формированию сценариев и вариантов использования технологий, которые улучшают нашу жизнь, а не приносят опасность. Например, пластик был не так уж плох для помощи людям – в здравоохранении, в доступе к пище и пр. Однако, мы тщательно не продумали последствия для окружающей среды и не построили достаточную инфраструктуру для полного жизненного цикла пластика, включая повторное использование. «Я хочу сказать, что автоматизация не должна быть тем, что может навредить людям. Она должна выступать тем, что создает новые способы выполнения действий. И мы как вид так делали тысячелетия», – заключает г-жа Пойтевин.

