Іран все ж таки почав поставки росії ударно-розвідувальних дронів?

15 августа 2022 г., 8:15

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Раніше вже надходила інформація про домовленості між Іраном та рф стосовно безпілотників, але офіційні представники іранської влади заперечували цьому. Джерелом нових допущень став відомий ліванський дослідник і журналіст Елайджа Маньє (Elijah J. Magnier). Він повідомляє, посилаючись на свої джерела у Тегерані, що перші дрони вже застосовувалися в Україні.



Начебто росія підписала контракт з Іраном на покупку 1000 дронів після того, як ісламська республіка поставила кілька пристроїв та спеціальний тренажер для навчання.



Скоріш за все мова йде про апарати Shahid 129, які можуть літати понад 24 години. Ці дрони були копіюванні з американського MQ-1 Predator, який вдалося захопити свого часу Ірану.



Цей крок Тегеран вважає визнанням своєї передової та ефективної військової промисловості, досягнутої попри 43 роки санкцій США.



Маньє наголошує, що іранці використовували дрони в Сирії та передавали цю технологію своїм партнерам у Лівані, Іраку, Ємені та палестинцям в секторі Газа.



Слід нагадати, що Іран та росія розширили рівень свого стратегічного співробітництва в різних сферах, нещодавно російська ракета вивела на орбіту іранський супутник з російського стартового комплексу в Казахстані. Супутник дозволить покращити виявлення цілей, пов’язаних із ворогами Ісламської Республіки на Близькому Сході, головним чином це військові бази США та Ізраїлю.

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