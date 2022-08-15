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Поставки складаних смартфонів зростуть на 73% до 16 мільйонів одиниць у 2022 р.

15 августа 2022 г., 9:35
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Глобальний ринок смартфонів, екран якіх складається, цього року зросте на 73% з торічних 9 мільйонів одиниць до 16 мільйонів, згідно з останнім прогнозом Counterpoint Research. Потужне зростання кидає виклик поточним економічним перешкодам, оскільки ринок преміум-класу демонструє стійкість і стабільний попит.

Аналітики Counterpoint також прогнозують значне зростання у наступному році, і очікується, що складані пристрої зростуть до 26 мільйонів одиниць у 2023 році.

Протягом першого півріччя 2022 року Samsung домінувала у сегменті Foldable з  часткою 62%. Друге і третє місце зайняли Huawei і OPPO відповідно.

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«Samsung домінує на цьому ринку з самого початку, і ми вважаємо, що його воно триватиме ще деякий час. Huawei, OPPO, Xiaomi та vivo представляють нові складані пристрої, але вони здебільшого обмежені ринком Китаю. Наразі Motorola може бути єдиним конкурентом на таких ринках, як США», - прокоментував ситуацію старший аналітик Counterpoint Джене Парк (Jene Park). - «Ми очікуємо, що комбінація нових Galaxy Fold 4 і Flip 4 продовжить динаміку Samsung у світі, компанія продасть близько 9 мільйонів пристроїв цього року, що допоможе компанії збільшити частку складаних пристроїв у другому півріччі 2022 року до 80%».

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